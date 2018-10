Sanz: "O ustedes son muy tontos o yo soy muy listo; pero no tengo resolución judicial que me condene a algo"

Actualizado 04/10/2018 14:30:03 CET

"Si yo no fuese Pedro Sanz no estaría aquí; lo curioso es que sólo esté Pedro Sanz"

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha insistido hoy en sede parlamentaria en que "según los tribunales no" es "un infractor"."O ustedes son muy tontos o yo soy muy listo; pero no tengo resolución judicial que me condene a algo", ha espetado.

Sanz ha comparecido en la Comisión de Investigación que intenta aclarar la aprobación del Plan General de Villamediana, así como la introducción del sector disperso cinco, en el que se ubica una propiedad del expresidente.

El actual senador autonómico ha mostrado sorpresa por "tanta fijación por Pedro Sanz", mientras, desde la oposición, no son "capaces de presentar un recurso administrativo". "Si yo no fuese Pedro Sanz no estaría aquí; lo curioso es que sólo esté Pedro Sanz", ha creído.

"Yo soy un ciudadano, como los demás, y cometo errores como los demás", ha dicho al tiempo que ha considerado que "no deja de ser curioso" que "sólo se actúe contra" él.

En una comparecencia tensa, Sanz le ha advertido a los diputados de la oposición que se les ha "roto el juguete"; unas palabras que ha recogido, y ha hecho suyas, el portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido.

Sanz se ha enfrentado (aunque en muchas ocasiones no ha respondido) a las preguntas de los diputados, empezando por el de Ciudadanos, David Vallejo, que ha recordado cómo, en un pleno del Parlamento, Sanz dijo que había setecientas irregularidades en Villamediana y que "ahí estaría" para solucionar la suya y la del resto.

Vallejo le ha pedido que le explicara qué hizo para "defenderse" de esa irregularidad. Sanz ha comenzado por recordar que el actual concejal de Ciudadanos en Logroño, Julián Sanz Martín, entonces edil de UPyD en Villamediana, dijo que "por una falta administrativa no se puede juzgar a un presidente".

"Yo no vengo aquí a hablar de mi parcela, que le podría decir, y a usted qué le importa, vengo a hablar del plan general". Después, a otras preguntas, ha añadido: "Yo tengo una sentencia firme y no me van a dar más dolores de cabeza". Una sentencia "a feliz término".

En cuanto a si participó en reuniones con el resto de propietarios para presentar alegaciones ha dicho que él no; "pero mi abogado seguro", ha añadido.

Para Sanz, la aprobación del Plan General de Villamediana "fue una buena decisión para Pedro Sanz y para todo el municipio" y, por ello, ha creído "bueno que el resto de municipios copie a Villamediana" y solucione las irregularidades fruto de "la cultura de los años setenta y ochenta; en lugar de sacar de las vísceras el odio" como, ha creído, están haciendo los diputados de la oposición en esta comisión".

Llegado el turno de la diputada de Podemos, Natalia Rodríguez, Sanz ha optado por escuchar todas las preguntas, en vez de entablar un diálogo con ella.

Ante las protestas de la diputada, que no veía lógico que ella estuviese hablando cuarenta minutos seguidos para que luego el compareciente empezase por la primera pregunta, el presidente de la Comisión, Jesús María García, le ha replicado: "Ha mantenido un debate con el señor Vallejo que con usted no quiere mantener".

La diputada ha querido saber cuestiones como cuántos metros tiene construidos; cuando dejó de ser la construcción una caseta de aperos; si le parece propio engañar al Ayuntamiento pidiendo licencias para obras menores a las que ejecutó "de forma clandestina e ilegal"; o si era un "ciudadano VIP al que se le concedía de todo".

La batería de preguntas ha finalizado cuestionándole si tiene, él o un familiar, una propiedad en Canarias, algo que ha encolerizado a un Sanz que ha calificado de vergonzosa la actuación de la diputada. "Puede calificar mi chalet como quiera, pero es más pequeño que el de Iglesias", a lo que la de Podemos le ha replicado que el del líder de la formación morada es "legal y paga los impuestos".

El expresidente no ha respondido a las cuestiones concretas de la construcción. "No le voy a contar si tengo una cama o dos, o si duermo en el suelo". También le ha dicho que es "muy bonito" su chalet pero que no le va a "invitar" para que no se lo "contamine".

También ha dicho que lleva "más de veinte años pagando contribución urbana", desde que en el año 1988 puso luz.

El socialista Francisco Ocón ha relatado cómo Sanz hizo obras por valor de 41.500 euros y pidió licencia por 6.000, destacando cómo no hubo licencia para la piscina (Sanz ha dicho primero que no necesitaba licencia y luego que está "fuera de ordenamiento" por ser de 1981).

Ocón le ha preguntado si no cree que debería haber sido ejemplar en el cumplimiento de la ley; o por qué no se planteó con anterioridad la introducción del sector disperso cinco.

"Usted sabía que estaba vulnerando el ordenamiento y le dio igual" le ha dicho Ocón a Sanz al tiempo que ha añadido: "Usted no es el único que lo ha hecho, pero es el presidente".

Ha aseverado que "la maquinaria del Ayuntamiento de Villamediana se puso en marcha para librarle" del caso.

Sanz, que también ha esperado a que acabase su intervención el socialista, sin iniciar diálogo y en ocasiones mirando el móvil, ha afirmado: "A día de hoy no tengo comunicación de haber cometido delito o irregularidad; no vale que me lo diga usted, me lo tiene que decir un juez".

Por último, para el 'popular' Jesús Angel Garrido "la justicia ha dejado claro que" la aprobación del Plan General "se hizo con todas las de ley y para beneficiar a todo el municipio". Le ha preguntado al expresidente si se ha sentido perseguido. "Me he sentido muy perseguido, pero he estado calladito", ha contestado.