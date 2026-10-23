Una selección del trabajo en el cine del diseñador gráfico Pablo Buratti hasta el 29 de noviembre en el Ayuntamiento

Exposición Del diseño a la pantalla’ en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una selección del trabajo en el cine del diseñador gráfico Pablo Buratti hasta el 29 de noviembre en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño. La muestra, que ha sido inaugurada por el propio artista, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz y la concejala de Cultura, lleva por título 'Del diseño a la pantalla'.

Buratti ha resaltado "el montaje de esta exposición ha sido como una pequeña película en términos de gestión y llevarla a cabo". "Por un lado está la parte creativa, la que aportamos los que nos dedicamos a construir la idea y las escenas, pero no sería nada la creatividad, ha sido un buen equipo de producción detrás, apoyando, soportando y cubriendo todos los imprevistos", ha señalado.

Ha asegurado que "la intención de la muestra es contar ese proceso que hay precisamente de la imaginación a la ejecución; de poder pensar ideas que luego deben ser convertidas en realidad dentro de un ámbito cinematográfico, con todo lo que eso implica, desde los contratiempos, las limitaciones, los cambios de criterio; y un poco la intención es plasmar ese recorrido de ese proceso creativo en las imágenes que veréis colgadas en las paredes".

En la exposición se puede observar el material de 'storyboard' y de 'concept art', que "es el trabajo que se realiza junto al director y junto al diseñador de producción, es decir, tanto el diseño de puesta en escena como el diseño visual de un proyecto audiovisual ya sean cinematográfico, largometrajes o series".

El diseñador gráfico ha indicado que "es una profesión que, aunque se conoce, no está en tan primera línea como otras áreas de la producción cinematográfica". "Es una profesión, la del ilustrador del cine, que tiene una faceta más artística y otra igual más de lenguaje narrativo, lo que ya es el guión", ha añadido.

Buratti ha indicado que "hay proyectos que invitan mucho a disfrutar del dibujo en sí, es decir, de recrearte en los detalles, por ejemplo, si hablamos de ciencia ficción o de terror, en los ambientes, las criaturas, y eso es una invitación más a convertirte en una suerte de ilustrador a la vieja usanza, más que sin dejar de ser narrador".

"El desafío tiene que ver con que, en un caso, me convierto también en el cineasta y en el montajista, diciendo que este es el proceso en que se cuenta o quizás se puede contar mejor una idea de una secuencia. Y otro, me conecto más con ese niño que se sentaba a dibujar criaturas fantásticas y demás, y me puede más esa parte visual", ha manifestado.

DECODIFICADOR

Sobre la relación con directores y diseñadores de producción, Buratti ha apuntado que "es complicado sobre todo cuando son los primeros proyectos con la persona que tienes enfrente porque te estás conociendo; entonces conocer cómo ese director o cómo ese diseñador de producción piensa, tiene su proceso creativo, cómo funcionan sus conexiones, cuál es su imaginario, de dónde se nutre".

Con ello, "es una investigación que uno va haciendo a partir de la intuición, a partir del conocimiento de su filmografía previa y del diálogo que va construyendo con ese profesional. A partir de ahí yo me tengo que convertir en una suerte de intérprete, de decodificador".

El diseñador gráfico ha reseñado que "yo ofrezco mucho de mi propia cosecha, es decir, de mi propio bagaje, experiencia, sensibilidad, pero siempre al servicio de cómo piensa o de cómo imagina la persona con la que estoy interactuando. Entonces tengo como que ser el decodificador de esas ideas, no de las mías".

TRABAJOS DESTACABLES

Por su parte, Sáinz ha puesto en valor la muestra de Buratti que sirve para "alzar el telón' de 'Cuéntalo', a través de una exposición en la que se muestra "los 20 años de trabajo en dos disciplinas artísticas como son el storyboard y el concept art".

Ha resaltado el trabajo del diseñador gráfico "con los mejores directores y cineastas de todo el país y también internacionales". "60 proyectos más que destacables que han sido objeto de publicaciones en revistas especializadas y en ferias internacionales de toda Europa".

En su intervención, Fernández ha destacado que en estos diez años de 'Cuéntalo' "han ido pasando los mejores de la literatura tanto nacional como internacional, y este año lo hemos dedicado al cine y tenemos la suerte de contar con Pablo Buratti".

Para concluir, ha señalado que la exposición en el Ayuntamiento "nos va a enseñar mucho, va a ser muy didáctica y, por tanto, hay que disfrutarla".

JUNTO A ALMODÓVAR O ÁLEX DE LA IGLESIA

Buratti ha participado a lo largo de su trayectoria en más de 70 proyectos junto a cineastas como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, J. A. Bayona, Julio Medem o Daniel Calparsoro -con quien acaba de terminar una serie para 'Netflix'. Su trabajo consiste en trasladar visualmente las ideas y los guiones a una secuencia de imágenes que permite anticipar la construcción de las escenas antes de su rodaje.

Además de su actividad profesional, Buratti compagina la divulgación con la docencia en distintas instituciones educativas. Sus trabajos han aparecido en publicaciones especializadas y revistas de arte, entre ellas las ediciones de los guiones de Pedro Almodóvar publicadas por Reservoir Books y la revista Gràffica.

Su obra también ha formado parte de exposiciones en instituciones internacionales como la Fondazione Prada, en Milán y Shanghái; el Deutsches Filminstitut Filmmuseum, en Frankfurt, y la Filmoteca Española. En 2021 publicó Storyboarding Almodóvar (Dolmen Editorial), un libro que reúne el trabajo desarrollado junto al director manchego durante más de una década.

Tras la inauguración de la exposición, Pablo Buratti impartirá este fin de semana en el CCR el taller creativo Storyboards y lenguaje audiovisual. Del guion literario al guion gráfico. Mañana sábado 24 y el domingo 25 de 10,00 a 14,00 horas, Buratti junto a las personas inscritas en esta actividad analizará el papel del artista gráfico en el proceso de creación y producción de una obra audiovisual de ficción. A través de los fundamentos de la narración cinematográfica y el diseño de la puesta de cámara, se descubrirá cómo transformar las palabras de un guion en imágenes capaces de contar una historia, utilizando el storyboard como herramienta de expresión y planificación visual.

La exposición 'Del diseño a la pantalla' podrá visitarse hasta el domingo 29 de noviembre, de martes a viernes de 17,30 a 20,30 horas; sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas. Además, habrá visitas comentadas los sábados a las 18,00 horas. Y fuera del horario de apertura bajo petición a salaexposiciones@logrono.es Además, esta tarde a las 19,00 horas se puede acudir a la visita guiada que desarrollará el propio Buratti para explicar los trabajos mostrados en la exposición.