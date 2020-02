Senadores socialistas riojanos afirma que la derecha "ha generado un problema" sobre la situación del IVA

Publicado 13/02/2020 20:05:02 CET

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los senadores riojanos del Partido Socialista consideran que "la derecha ha generado un problema" al respecto del IVA ya que, en el año 2017, "las comunidades autónomas recibieron entregas a cuenta por 12 meses de IVA, pero un cambio normativo de Montoro hizo que en términos de caja solo se contabilizaran 11 meses", tras las declaraciones hechas en rueda de prensa por el senador del PP por la Rioja, Carlos Yécora.

Para lo socialistas, además, las palabras de Yécora "no se ajustan a la realidad y ocultan la verdad del problema generado por el Gobierno del Partido Popular".

Ante esta situación, en el año 2019 cuando se liquidó el ejercicio 2017, "se hizo evidente el efecto negativo de la medida del Partido Popular", aseguran los socialistas.

"Lo que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a proponer entonces en el Congreso de los Diputados un cambio legal para que en términos de caja se contabilizaran 13 meses de IVA, lo que compensaría el perjuicio del Ejecutivo de Rajoy en 2017".

Esta solución que en su momento las comunidades del PP se posicionaron en contra, "ahora reconocen que era una buena solución, pero entonces, el grupo popular dijo que 'desafía al sentido común la treta contable de cambiar la fecha de pago del IVA para tener 13 meses de ingresos'".

Tal y como han expuesto los senadores socialistas, "el Partido Popular vetó la solución que propuso Hacienda cuando aún era posible revisar la liquidación de 2017, algo que ya no es factible".

El dinero del IVA se ha gastado y se ha traducido "en mayor déficit y un probable incremento de los períodos medios de pago. Frente a esta situación las medidas propuestas por el gobierno van dirigidas a mitigar estos efectos adversos ocasionados por los Gobiernos Populares".

"Medidas cómo, no tener en cuenta el IVA de Montoro a la hora de determinar el cumplimiento o no del déficit, lo que implica no presentar el PEF o poder acogerse al Fondo de Facilidad Financiera y, al mismo tiempo, captar recursos en el mercado. Establecer un tipo del 0% para que no queden facturas impagadas o se retrasen los plazos de pago a proveedores. Y establecer un objetivo de déficit en 2020 de un 0,2%, dos décimas más que la senda vigente que aprobó el anterior Gobierno", aseguran los socialistas.

En definitiva "las palabras del senador del PP, Carlos Yécora, no se ajustan a la realidad, ocultan la verdad del problema generado por el Gobierno del Partido Popular". Y frente a eso, el Partido Socialista "adopta soluciones, medidas que ayuden a solucionar los efectos adversos y perjudiciales para las Comunidades Autónomas; La derecha no sólo ha generado un problema, sino que ha vetado todas las soluciones".