Sendaviva ofrecerá "el terror más siniestro para los amantes del miedo", en 'No Exit Horror Nights'

Los amantes del terror están de enhorabuena gracias a la llegada el 27 de septiembre a Sendaviva del siniestro evento 'No Exit Horror Nights', donde vivirán once experiencias de terror extremo repartidas por todo el parque.

Con el lema 'Mañana tu familia recibirá malas noticias', Sendaviva ha preparado su particular 'scream park' para adultos apasionados del miedo, una vivencia nocturna solo recomendada para mayores de 16 años, donde se recorrerá la mayor concentración de pasajes terroríficos repartidos en menos metros cuadrados de toda Europa.

Un evento siniestro y nocturno, de tres horas de duración, que comenzará a las 22 horas y concluirá a la 1 de la madrugada. 'No Exit Horror Nights' está dirigido a un público adulto amante del terror y es un añadido extra a la programación especial de Halloween del parque que se celebra todos los años y que va dirigida a un público más familiar.

Los atrevidos visitantes completarán un gran desafío enfrentándose a cada una de las once experiencias llevando su mente y cuerpo al límite, con cinco espacios de 'Extreme horror', entre ellos una triple experiencia única, con tres habitaciones de tres niveles distintos de terror, donde los visitantes se convertirán en huéspedes del 'Hostel', serán secuestrados y uno de ellos será el elegido para ser torturado. Una experiencia extrema donde cada participante deberá firmar un consentimiento para poder acceder a la atracción.

Además, también contará con tres intensos pasajes de terror, donde deberán enfrentarse a espacios claustrofóbicos, altas temperaturas, sonidos insoportables y a horribles personajes, dos shows y un 'scare zone' de medio kilómetro de distancia en la oscuridad de la noche.

De esta forma, recorrerán distintas localizaciones de Sendaviva, ubicadas en las zonas del Pueblo y la Feria, superando tenebrosos recorridos: 'The beginning of the End', 'Attacked souls', las tres siniestras habitaciones de 'Hostel: Room 1, 2 y 3', 'Shadows anguish', 'Night Hunters', 'The Agonistic greenhouse', 'Sinister Circus', 'The Hell of the Vikings' y 'The sounds of the end'.

Se trata de un gran desafío donde el visitante deberá superar todos los obstáculos para superar sus miedos. Almas de cuerpos asesinados que se manifiestan a través de cuerpos putrefactos o psicópatas que pagan al dueño de un abandonado 'Hostel' para torturar a los huéspedes son algunos de los seres de ultratumba que aterrorizarán a los visitantes por las diferentes experiencias. ¡Y siempre recordando que el visitante no puede tocar a los maléficos personajes, pero ellos sí al visitante!.

PROMOCIÓN ESPECIAL

Sendaviva se transformará para 'No Exit Horror Nights', un evento para adultos (no recomendado para menores de 16 años) que durará 15 días coincidiendo con la celebración de Halloween del parque, siendo las noches de viernes y sábados entre los meses de septiembre (días 27 y 28), octubre (días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 31) y noviembre (días 1, 2, 8 y 9), con una duración por día de 3 horas (de 22 a 1 horas).

El precio de la entrada general para poder sobrevivir a las once experiencias es de 31 euros por persona. El parque ha lanzado una promoción especial por compra por adelantado al precio de 25€ hasta el 1 de septiembre. Las entradas para 'No Exit Horror Nights' ya están a la venta en Noexit.es. El aforo es limitado hasta completar las plazas.

'No exit Horror nights' dispone de perfiles tanto en Facebook como en Instagram, en los cuales se informará de novedades, noticias de interés y promociones para participar en este evento siniestro.

Empresas colaboradoras

El evento 'No exit Horror nights', organizado en Sendaviva, cuenta con la colaboración de las emisoras de radio 'Los 40 Pamplona', 'Europa FM Pamplona', 'Rock FM Pamplona' y la empresa líder en el turismo de ocio online 'Tixalia'.