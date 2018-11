"Si no vamos al médico no nos enteramos de muchas cosas"; la Marea Blanca expone el material de sus protestas

Publicado 13/11/2018 14:20:59 CET

Desde la bola de cristal con la que Salud no veía el futuro hasta el premio en el Carnaval de Logroño; la Marea Blanca expone, desde hoy, sus seis años de denuncia porque, tal y como ha manifestado Javier Bravo: "Si no vamos al médico no nos enteramos de muchas cosas".

En declaraciones a Europa Press, Bravo ha relatado cómo se trata de mostrar "la presencia en la calle" de La Marea Blanca durante seis años "en defensa de la Sanidad pública y de calidad", denunciando "cualquier ataque" que, "desgraciadamente", ha añadido, "suelen venir desde dentro, desde los propios gobiernos".

"La Sanidad, gobierne quien gobierne, se defiende" ha señalado al tiempo que ha recordado que llevan desde el año 2012 "sacando los colores a quen lo está haciendo mal".

La muestra gráfica, y de material, del resultado se podrá ver desde hoy, 13 de noviembre, hasta el día 28 del mismo mes, de 17:00 a 20:00 horas, en el Ateneo Riojano.

"Hemos acumulado mucho material y hay mucho desconocimiento en la calle; porque, si no vamos al médico no nos enteramos de muchas cosas", ha señalado. De este modo, ha dicho, además se da "un impulso" a la Marea Blanca.

En este año, ha afirmado: "Por lo menos hemos conseguido que se preocupen un poco mas; porque los dirigentes si no se apoltronan". Su objetivo es "seguir molestando".

En la exposición, ha destacado, se puede ver nada más entrar el premio que, hace dos años, les concedió el Ayuntamiento de Logroño como Comparsa Reivindicativa al denunciar la "aberración" que, a su juicio, supone pagar por aparcar en el San Pedro. "Sabemos que no gustamos a los que daban el premio, creo que les escapó un poco", ha creído.