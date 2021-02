El Sindicato Riojano de Policías "no entiende" cómo se decidió dar formación a agentes en aulas cerradas "a cal y canto"

Dice que hay unos 40 agentes de baja bien por ser positivo en COVID-19 o por estar confinado

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios ha señalado que "no entiende cómo, ni quién, ha tomado la medida de llevar a cabo la formación de los 31 nuevos agentes, en aulas, qué, en ciertos momentos han estado cerradas a cal y canto, sin ningún tipo de ventilación".

En un comunicado el SRPF ha recordado que el lunes 25 de enero

comenzaron a prestar servicio los nuevos agentes de la Policía

Local de Logroño, en total 31 policías de nuevo ingreso que fueron separados en dos grupos para impartirles la formación para su integración y conocimiento de su nuevo empleo.

Desde ese día fueron separados en dos grupos, uno de mañana y otro de tarde, desde las 8,00 horas hasta las 13,30 horas, y desde las 15,00 horas hasta las 20,30 horas, estos agentes, han estado recibiendo enseñanza no reglada, con materias como conocer el interior

y funcionamiento de los vehículos patrulla, diferentes ordenanzas municipales, funcionamiento administrativo.

En este punto, ha recordado que la enseñanza no reglada "no está contemplada como posible", dadas las circunstancias de la Pandemia, dicha formación, aparece encuadrada en el apartado número 14 de la actualización de las medidas anticovid-19 de La Rioja y por lo tanto la misma "no es esencial".

Tal vez por este hecho pueda darse un posible foco de Coronavirus

dentro de la plantilla de la Policía Local de Logroño. Actualmente hay dos formadores de dichas clases confinados con síntomas en este momento a la espera de resultados y al menos tres agentes con síntomas y uno con positivo confirmado.

Dichas clases se impartían en la sala de relevos, por la cual todo componente de la plantilla que esos días prestaba servicio tenía que pasar por la misma, bien para fichar al entrar y salir, o bien para que se le pasara lista y el "briefing".

En estos mismos momentos, hay unos 40 agentes de baja por tal hecho (bien por ser positivo en covid o por estar confinado), lo que implica el 20 por ciento de la plantilla. Estos datos, en comparación con la población española está muy por encima de la media, sobre el 5 por ciento. Ya que en España hay 47 millones de habitantes y actualmente hay 2.743.119 según la fuente:

"No se comprende ni se entiende cómo, ni quién, ha tomado la medida de llevar a cabo la formación de los 31 nuevos agentes, en aulas, qué, en ciertos momentos han estado cerradas a cal y canto, sin ningún tipo de ventilación". Se tiene constancia que este hecho, "tuvo que ser

advertido por un mando policial, comunicando a su superior la obligatoriedad de tener una ventilación adecuada al número de agentes concentrados en la sala".

"No es responsable que estas medidas hayan sido tomadas habida cuenta de la grave pandemia que estamos sufriendo". Es de esperar que "estos hechos sean estudiados por los delegados de prevención de riesgos laborales, para evaluar las posibles responsabilidades

que de ellos se deriven, y si esta formación era conocida por la concejalia competente en materia policial.

Debido a los hechos, y tal y como se esta llevando a cabo en otros cuerpos policiales de La Rioja, invitamos a que "se implementen con urgencia las medidas necesarias para que los distintos turnos que prestan servicio en la Policía Local, lo hagan en los denominados

"grupos burbuja". Así como que se hagan uso de todas las instalaciones policiales existentes en la ciudad de Logroño, ya que la existencia de la Comisaría de Barrio de Villegas supone la oportunidad para evitar la propagación del virus entre los 236 agentes de la Policía Local.

"Esperamos que los responsables de la Policía Local ejerzan como su responsabilidad como deben, ya que esta en riesgo la salud de sus agentes, así como las de sus familias", ha concluido el sindicato.