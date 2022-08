Sindicatos policiales califican de "desidia" y "abandono" la gestión de la Policía Local de Logroño

Afirman que el sábado no hubo agentes en la calle y que "se dejó de custodiar" el Ayuntamiento y el depósito de vehículos

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) han calificado de "desidia" y "abandono descarado" la gestión de la Policía Local de Logroño.

"A los problemas de los últimos meses se añade algo que nunca se había visto en Logroño, como un servicio de Policía Local en la capital sin ningún agente en la calle, el pasado fin de semana". "Esto deja claro la poca o nula previsión por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño, así como el nulo hecho

de "sentarse a hablar con sus trabajadores y plantearse que está pasando", pues nunca antes esto había pasado", ha añadido el SRPF.

Han afirmado que "edificio como el Ayuntamiento o el depósito de vehículos no tuvieron agente que velara por su custodia, lo cual, según marca la L.O. 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su

artículo 53 deja claro que la competencia exclusiva de las autoridades de las Corporaciones locales, es la vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones". "Tal dejadez no se recuerda en ningún gobierno municipal anterior", han reseñado.

Además, el SRPF ha recordado que "no sólo no había ni un solo Policía Local en la calle, sino que en caso de accidente que pudiera haber requerido de un servicio más exhaustivo como pruebas de detección de drogas o alcohol que en gran medida sólo puede desarrollar el grupo de Atestados, el sábado 20 no había ningún agente de dicho

grupo específico".

Para el Sindicato además, en la referente a la formación de un arma

no letal como es la Taser, que "son cursos que constan de un mínimo de 12 horas de formación, pero el Ayuntamiento de forma unilateral los ha reducido al mínimo, haciendo firmar a los agentes al término

del curso una hoja en la que se dejaba constancia de asistencia al curso por un período de 6 horas, las cuales han podido llegar incluso menos aún, ya que el instructor -también policía local- tenía que ausentarse para dar clases de seguridad vial en colegios".

Por su parte, el SPPME ha recordado que en la actualidad la plantilla de Policía Local de Logroño cuenta con 230 miembros, "siendo necesario un número superior a 300 agentes para poder atender el servicio de forma continuada durante 24 horas y 365 días. Con estos datos "es prácticamente imposible prestar un servicio de calidad al ciudadano, ya que la plantilla no cuenta con un organigrama completo, lleno de carencias estructurales".

Durante la tarde del pasado sábado "no hubo ninguna patrulla de

Policía Local en Logroño -como también se produjo durante las

pasadas fiestas de San Bernabé-, produciéndose una desatención de

más de 25 llamadas durante esa tarde". "Estos graves episodios de

dejadez de funciones no se habían producido nunca en esta ciudad

hasta la llegada de la concejala de igualdad y policía Eva María

Tobías, brazo ejecutor de los deseos de Pablo Hermoso", han apuntado.

Ante todo esto y "la grave situación vivida el sábado, al regidor solo se le ha ocurrido una huida hacia adelante, parcheando como puede los agujeros que va dejando su gestión, y para intentar sacar una patrulla a la calle, su única solución fue cerrar el ayuntamiento y dejarlo sin ningún tipo de vigilancia, con la gravedad que ello supone, ya que allí se custodia expedientes de vital importancia para el desarrollo de la ciudad además de cuantiosos caudales públicos".

Para finalizar, este fin de semana es el festival de música MUWI, "y nos tememos que la falta de compromiso de Hermoso de Mendoza va a

hacer que se repita esta situación", ha concluido el SPPME.