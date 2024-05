Los socialistas critican "la falta de información y seguridad" en el carril bici de la calle Bretón anunciado

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño critica "la falta de información por parte del equipo de Gobierno del PP ante el anuncio de la creación de un nuevo carril bici en la ya peatonal calle Bretón de los Herreros de Logroño".

Los concejales socialistas han realizado hoy una batería de preguntas al equipo de Gobierno durante la comisión informativa de urbanismo, espacio público y ciudad circular en relación a este anuncio, "preguntas que han quedado sin respuesta".

Desde el Grupo Socialista "nos surgen grandes dudas sobre la seguridad que va a suponer esta incorporación de un carril bici en la calle Bretón, puesto que, según respuestas de los ediles del PP, no existe estudio previo de seguridad ni para ciclistas ni para peatones".

Por tanto, "desconocemos cómo en esta céntrica calle van a convivir a partir de ahora peatones, ciclistas y terrazas, todo ello, respetando, claro está, la entrada ágil y segura al teatro Bretón".

Además, desde el PSOE "queremos dejar claro, que por mucho que se empeñe el PP, este nuevo carril bici en ningún caso supone una continuidad al Eje ciclista este - oeste de la ciudad, como si lo era el carril bici de la calle Avda. de Portugal que el PP eliminó pese a estar ya hecho y pagado y contar con el beneplácito de la comunidad ciclista".

Para los socialistas, este anuncio "no es más que una cortina de humo para no afrontar falta de proyecto de ciudad y su mala gestión de los fondos europeos, unos fondos que están contemplados para hacer de una Logroño una ciudad amable con el ciclista y con el peatón, no para poner parches inseguros que no contentan a nadie".