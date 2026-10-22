Somalo reclama a Martín que informe de los datos "reales" de las listas de espera

La diputa socialista María Somalo - PSOE

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Socialista María Somalo ha reclamado hoy a la consejera de Salud, María Martín, que informe de los datos "reales" de las listas de espera en La Rioja, dado que este año aún no han sido publicados. Un "silencio" que le ha parecido "muy significativo".

Después de mil preguntas, por escrito, al Gobierno de La Rioja y cuando a octubre de 2026 hay una "total ausencia de información oficial y documentada" sobre las listas de espera, Somalo ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que los datos que usa la consejera en sus manifestaciones son "falsos".

Así, ha dicho, desde el Gobierno de La Rioja se dice que la media ha aumentado de los 52 a los 82 días a causa de la huelga de los médicos. Sin embargo, el último dato publicado, del 31 de diciembre del año 2025, habla de 78 días, por lo que sólo habrían aumentado cuatro días.

No existen, ha clamado, datos oficiales publicados en el Portal de Transparencia, ni se han respondido, desde la Consejería de Salud, a las mil preguntas de los diputados socialistas. Los datos que usa Martín, ha dicho, "ni son oficiales ni tiene el valor de ponerlos al servicio de los ciudadanos".

"El único que puede tener esa información y el único que puede darnos esos datos a los ciudadanos y a los diputados que los solicitamos es única y exclusivamente el Gobierno de La Rioja", ha clamado.

Ha añadido que, además, "es plenamente consciente de que esos datos de 2026 no los puede tener publicados el Ministerio porque la consejería no se los ha facilitado todavía al Ministerio de Sanidad".

Esa información "ni está publicada en el portal de transparencia ni ha sido facilitada a los diputados para que podamos tener un control político y cuál es la evolución de las listas de espera".

EXTERNALIZACIÓN

Por otro lado, ha indicado que, en el Servicio Rejano de Salud, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, la actividad quirúrgica programada ha sido "prácticamente nula" y sólo se han atendido a urgencias.

Se trata de algo que sucede cuando se acerca, ha relatado, el momento en el que "se tiene que volver a renovar, si acaso, el convenio con la señalidad privada para la derivación de intervenciones quirúrgicas".

En el Partido Popular, ha advertido, son "expertos en manejar las listas de espera" para el momento en el que tenga que "justificar" la externalización "porque están disparadas".

Así, ha relatado, el último convenio se hizo para cuatro años, de manera que a mediados del año 2027 "va a haber que volver a apostar por esa externalización o vamos a tener que analizar si el propio Servicio de Río de Salud tiene capacidad propia para atender todas aquellas necesidades de los riojanos".

Para la diputada socialista "no se pueden utilizar datos que no se hacen públicos para justificar las decisiones del Gobierno y, al mismo tiempo, negar esos datos cuando sirven para controlar la gestión del Ejecutivo".