El sorteo de Bonoloto deja más de 82.500 euros en Villamediana

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LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de Bonoloto celebrado anoche ha dejado un boleto acertado de segunda categoría, con un premio de más de 82.500 euros, en la localidad riojana de Villamediana de Iregua, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae).
La combinación ganadora de este último sorteo ha estado formada por los números 18-20-32-37-38-42-49, con el 20 como número complementario y reintegro, el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 2.543.631,50 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no han existido boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) han aparecido dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 357 de Madrid, así como en el Despacho Receptor número 48.160 de Villamediana de Iregua (La Rioja), situado en Plaza Cándido Sarramián, 7.