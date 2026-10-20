STAR advierte de un "nuevo desplome de placas en el techo del Centro de Salud Mental de Albelda" - STAR

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha advertido este martes "una vez más sobre el estado del Centro de Salud Mental de Albelda, tras el desplome esta noche de varias placas de techo", como señalan en un comunicado, "siendo éste un incidente más a la larga lista que vuelve a poner el manifiesto los problemas estructurales habituales del centro, que ponen en continuo riesgo tanto a profesionales como a pacientes".

Como STAR "viene denunciando de forma recurrente son muchos los incidentes relacionados con el desprendimiento de placas de los techos, así como de charcos de agua en el suelo, con el consiguiente riesgo de caídas y contusiones que pueden afectar lo mismo a trabajadores que a pacientes, en este caso, por fortuna, no tenemos que lamentar heridos".

"La acumulación de humedades, junto con el déficit de mantenimiento nos lleva a numerosos percances que afectan a la seguridad, no solo de los trabajadores, también de los pacientes ingresados. El colapso ha afectado de lleno en el office de la Unidad de Gerontopsiquiatría", detallan.

Desde STAR se recalca "con absoluta firmeza que esta intolerable acumulación de humedades y charcos en los suelos convierte cada jornada en una ruleta rusa de caídas y contusiones para pacientes cuyo domicilio habitual es este centro y para unos trabajadores abandonados a su suerte, habiendo evitado una desgracia personal en esta ocasión por pura fortuna".

"Es inadmisible -afirman- que un recurso tan sensible se mantenga en pie con una plantilla de conservación y mantenimiento reducida a la mínima expresión -tan solo un ingeniero y un operario para todo el edificio-, una plantilla claramente insuficiente, mientras las instalaciones se desmoronan por completo".

Señalan que "existen filtraciones no resueltas que derivan en la formación de charcos acumulados en el suelo de las habitaciones y zonas de paso", lo que "genera un riesgo inminente de caídas por deslizamiento, pudiendo ocasionar traumatismos, contusiones y fracturas al personal y a los usuarios".

Además "al tratarse de pacientes de salud mental y/o deterioro cognitivo, este desprendimiento genera un riesgo crítico añadido de atragantamiento o asfixia por ingestión accidental de los materiales desprendidos".

Por todo ello el sindicato STAR recuerda que "ya presentó una denuncia ante la inspección de trabajo que aún está pendiente de resolver con este y otros asuntos del centro como temperaturas extremas tanto en verano como en invierno, problemas de salubridad del agua que abastece el centro, cortes y fallos asiduos en el suministro de agua caliente sanitaria (ACS), carencia en los planes de prevención de desratización y de desinsectación del centro, así como múltiples deficiencias en las infraestructuras del edificio y deterioro extremo del mobiliario asistencial (camas y colchones defectuosos)".

"Ante este escenario de extrema gravedad", STAR exige "una solución radical, inmediata y sin más parches temporales que oculten el déficit existente en el Centro de Salud Mental de Albelda, reclamando una intervención integral y urgente que garantice de una vez por todas la seguridad y la dignidad que merecen tanto los trabajadores como de los pacientes que residen en dicho centro".