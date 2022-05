STAR cree que la OPE para personal docente "no disipa la incertidumbre existente"

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

STAR no aprueba una Oferta de Empleo Público de Estabilización para el personal docente "que no disipa la incertidumbre existente hasta el momento y considerando que los principales damnificados van a ser los docentes riojanos".

Desde STAR, explican en un comunicado de prensa, "siempre hemos defendido procesos sin limitación en cuanto a tasa de reposición, con el número de plazas ajustado a las necesidades, donde primen los aspectos pedagógicos sobre los memorísticos y cuyas pruebas sean objetivas".

Además, prosiguen, "queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a unos procesos que no están pensados para su aplicación en el ámbito docente y sobre los cuales todavía hay demasiada incertidumbre".

Como recuerdan, este viernes, 6 de mayo, se ha llevado a cabo la Mesa Sectorial de Educación con un único punto en el orden del día, la votación de las plazas destinadas a los futuros Procesos de Estabilización en docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

"En el día de hoy concluía un proceso bastante arduo de identificación de plazas en base a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre y su posterior especificación en el R.D. 270/2022 de 12 de abril para su aplicación al ámbito docente. Un trabajo que, una vez concluido, nos plantea ciertas dudas sobre si verdaderamente cumplirá el objetivo planteado inicialmente, alcanzar el 8 % de tasa de interinidad", indican desde el sindicato.

Atendiendo a los datos, "confirmamos que la Consejería de Educación tiene intención de publicar esta oferta que incluye 39 plazas para Concurso-Oposición con pruebas no eliminatorias afectando a 27 especialidades en total, y 262 plazas para un proceso exclusivo de Concurso afectando a 77 especialidades de todos los cuerpos".

Para STAR "es grave que el objetivo principal pretendido al aplicar estos procesos de estabilización posiblemente no se alcance, pero al mismo tiempo, nuestro posicionamiento en contra ha venido determinado por no haber aprovechado la oportunidad para introducir verdaderos cambios en cuanto al sistema de acceso -no determinados por la tasa de reposición y centrados en aspectos pedagógicos con pruebas objetivas-, por su falta de adaptación a las necesidades del ámbito docente, porque la incertidumbre sobre su ejecución en los años venideros no se ha resuelto todavía y, lo principal, porque los docentes riojanos van a ser los principales perjudicados por jugar en desventaja con respecto a otras autonomías".

STAR "no aprueba así una Oferta de Empleo docente que en estos momentos, supone un cheque en blanco para el personal docente y los opositores riojanos, no aclarando las características de los procesos ni determinando los tiempos de ejecución, generando por ello muchas dudas sobre la viabilidad de su ejecución". Por ello, STAR "exige a la Consejería de Educación que tenga en cuenta los intereses de los docentes riojanos y esta sea su prioridad".