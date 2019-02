STAR insta "a la creación de una Bolsa de Horas para el personal de la Administración de Justicia"

Publicado 08/02/2019 14:30:00 CET

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ante "situaciones que se dan en la Administración de Justicia de nuestra comunidad que provocan dificultades para el personal de realizar con exactitud su jornada laboral, y que en ocasiones provoca que se realicen más horas de las debidas sin compensación", STAR reivindica "medidas para favorecer la flexibilidad horaria y el exceso de horas trabajadas no computadas".

Desde el sindicato STAR "hemos advertido la dificultad que los trabajadores de la Administración de Justicia de La Rioja tienen para realizar el número de horas exactas dentro del mes correspondiente".

Además, en ocasiones, "por atender a las responsabilidades derivadas del trabajo, realizan horas en exceso que no son computadas como trabajo efectivo y no son compensadas ni remuneradas mientras que cuando no se alcanza el número de horas establecido deben ser recuperadas con independencia de la causa que ha motivado tal situación".

El sindicato STAR reivindica "una mayor flexibilidad horaria para atender tanto las obligaciones laborales como para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar y laboral". Para ello, desde el sindicato STAR se ha propuesto a la Dirección General de Justicia e Interior "la creación de una Bolsa de horas, como cuentan otras administraciones, donde cada mes se puedan acumular tanto en exceso como en defecto las horas efectivamente realizadas por el trabajador y se puedan compensar en los meses siguientes".

Por otro lado, se propone la consideración de las horas de trabajo realizadas en la tarde de los lunes como trabajo efectivo realizado.

Así, STAR insta a la Dirección General de Justicia "a tomar medidas para favorecer una mayor flexibilidad horaria para los trabajadores de la Administración de Justicia, para evitar así el exceso de horas trabajadas que no se computan dentro de la jornada, así como para una mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral".