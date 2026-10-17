Rescatada una joven accidentada mientras practicaba escalada en la zona de El Collado, en Arnedillo

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LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha tenido que ser rescatada esta mañana, tras resultar accidentada mientras practicaba escalada en la zona dde El Collado, en Arnedillo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,50 horas de este sábado, los compañeros de una joven que practicaba escalada deportiva en la zona de El Collado, en el término municipal de Arnedillo, han alertado al teléfono de emergencias 112 del accidente.

Según han informado, una piedra ha caído sobre la joven, dejándola inconsciente. Aunque no está atrapada y, en un primer momento no consideran necesario realizar un rescate, sí solicitan asistencia sanitaria urgente.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como Bomberos de CEIS Rioja y el helicóptero de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, equipado para realizar labores de rescate.

Tras estabilizar a la paciente, los equipos sanitarios han intentado evacuarla por vía terrestre hasta la ambulancia, pero las dificultades del terreno lo han impedido. Por este motivo, se ha decidido realizar el rescate y la evacuación por vía aérea mediante el helicóptero, con la colaboración de Bomberos.

La mujer, de 27 años y residente en Cantabria, ha sido evacuada por el helicóptero hasta un punto de apoyo establecido en la localidad de Arnedo, donde la esperaban los recursos sanitarios para trasladarla al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.