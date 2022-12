'Sueños en Corto' del Café Bretón selecciona 'Finding Ana', grabado en la UR, para competir en el Off Actual

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Concurso de Cortometrajes 'Sueños en Corto' del Café Bretón ha seleccionado el cortometraje 'Finding Ana', grabado íntegramente en inglés en dependencias del Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja, para formar parte de la sección oficial del certamen, dentro de la programación de Off Actual.

'Finding Ana' se pasará en versión original en inglés con subtítulos en español en el Café Bretón de Logroño (c/ Bretón de los Herreros nº 34, Logroño), a partir de las 19 horas, el próximo lunes 26 de diciembre, primero de los cuatro días consecutivos del certamen. Esa tarde se proyectan otros siete cortos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

En total han sido seleccionados 24 cortometrajes, de los que cinco de ellos, como 'Finding Ana', son riojanos. El cortometraje de estas estudiantes extranjeras y una logroñesa de la UR opta a los dos únicos galardones en juego a lo largo de todo el certamen, ambos por votación presencial del público asistente: el primer premio, dotado con 600 euros, y el de mejor Corto Riojano, con 300. De los más de 800 cortos presentados, trece han sido riojanos.

La historia de 'Finding Ana' se centra en Ana Livingston, estudiante del Grado en Enfermería a quien conceden un permiso especial para vivir en la Facultad de Ciencias de la Salud durante el confinamiento debido a la pandemia. Desde allí seguirá sus clases, y mantendrá conversaciones con su amiga Isabel.

Ana vive enclaustrada, asaltada por pesadillas en las que se mezclan sus dudas vocacionales con el miedo al contagio. Y algo más. Su gran reto es salir al exterior.

El cortometraje rinde homenaje a quienes estudian o han estudiado el Grado en Enfermería, que cursan esta carrera vocacional en una época tan convulsa como la actual, en la que entrar en un hospital o un centro de día, incluso en prácticas, supone un acto de valor y de entrega. También incorpora un canto a la sororidad y denuncia del acoso y la violencia machistas.

El Edificio de Ciencias de la Salud se convierte en un personaje más. De hecho, se tomó como inspiración para la elaboración de la trama.

El cortometraje se filmó como parte de las actividades de la asignatura 'Comunicación literaria y audiovisual en el ámbito anglosajón' del Grado en Estudios Ingleses de la UR que imparte el profesor José Díaz-Cuesta, también productor de la cinta.

DIRECTORA, GUIONISTA, CÁMARA, EDITORA Y ACTRIZ

Fieqaree es el nombre artístico de Syafiqah Ahmad Taufik, alumna de movilidad internacional de la Universidad de La Rioja del curso 2021-2022 procedente de Malasia; y se estrena en la dirección con esta cinta, en la que llama la atención su uso de primeros planos y de secuencias oníricas.

Actualmente, Fieqaree se encuentra realizando el último curso del Grado en Lengua y Lingüística Española en la Universidad Malaya. Nacida en Kuantan, Pahang, en 1996, ha vivido en varios sitios por cuestiones familiares. Ella suele afirmar: "No estoy segura de qué ciudad soy".

Con anterioridad a sus actuales estudios, había cursado cine y trabajado profesionalmente en productoras cinematográficas en Sabah, Malasia. De sus películas anteriores destacan 'Ninavau' (2019), dirigida por Bebbra Mailin, 'Were the Sun and the Moon to Meet' (2020), de Nadira Ilana, 'Halilintar (2019), de Firdaus Jenar, y 'Xing Xing' (2019), de Farris Wong.

Ahyun Lee, de Corea del Sur, también ha realizado el cartel de la película, y da vida a Ana Livingston. La también surcoreana Yunum Kim tiene un papel como cartera. Estefanía González Barrio, la representante local en la asignatura, hace de policía, junto con un cameo de Daniel Morán y la participación invitada de Alejandro Guarnizo.