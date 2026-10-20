Tabernero rueda un corto en 12 horas en Logroño con Pepe Viyuela y Patxi Freitez como protagonistas

Pepe Viyuela, Patxi Freyte, Victoria Santos y Santiago Tabernero en la calle Bretón de los Herreros de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guionista y director de cine, Santiago Tabernero, se ha embarcado en el rodaje, durante doce horas, del cortometraje 'Cisco y Trizas', que se rueda en Logroño, y que cuenta como protagonistas con los también riojanos Pepe Viyuela y Patxi Freitez, a los que se suma la interprete dominicana Virginia Santos.

En declaraciones a los medios, antes de comenzar a rodar, Tabernero ha señalado que el texto surge hace dos años "de una propuesta del periódico La Rioja cuando me dijeron que escribiera un cuento a partir de una palabra que daban a todos los que íbamos a participar en la iniciativa, y que en esta ocasión era 'Cisco'; en la que aparte del carbón del menudeo, cisco es destrozar algo".

A partir de ahí, "pensé en un chavalín de 12 a 13 años en el colegio, que el típico travieso que hace todo tipo de perrerías, y creí que tendría probablemente un amigo que se llamaría Trizas y que juntos serían el terror de las aulas".

Trata, ha añadido, "de hablar sobre la infancia, sobre la felicidad, cuando uno se va haciendo personita, a través de esos dos mismos personajes, 50 años después, que se encuentran en una situación inesperada en la calle". En ese momento, "'Cisco' ha terminado siendo un empresario a quien la vida le ha tratado bien y puede permitirse el lujo de llevar a su amante al restaurante más caro de la ciudad, y 'Trizas' no ha tenido esa suerte y ahora mismo es un mendigo sin techo; entonces, ambos se encuentran 50 años después en esa situación tan extrema, tan diferente".

Tabernero ha destacado que esta anécdota "nos da la posibilidad de pensar en ciertos temas que son interesantes, tales como que no es aconsejable volver a los lugares donde fuiste feliz por miedo a que te decepcionen y a veces también se podría aplicar a las personas, a veces alguien con quien ha sido muy feliz sería mejor dejarlo ahí en reserva para evitar decepciones".

El director riojano ha dicho que se rueda en 12 horas, algo que lo hace diferente, con localizaciones en bodegas Franco-Españolas "que nos han cedido el espacio, del muelle de carga, que es en la ficción el restaurante -donde sucede la escena de Cisco cenando con su amante-, por lo que como el encuentro con Trizas ocurre fuera del mismo, el grueso del cortometraje sucede fuera sucede en el exterior, por lo que espero que el cielo se porte bien se porte bien y nos deje rodar"

Para Tabernero "sobre todo se trata de disfrutar de pasarlo bien somos amigos que llevamos ya mucho camino conociéndonos, admirando el camino del otro somos paisanos; y por extraño que parezca Pepe (Viyuela) no había trabajado con Patxi (Freitez) hasta ahora, por lo que es una buena noticia que coincidan por fin en una pequeña ficción", a lo que ha añadido que "yo como director es la primera vez que ruedo en Logroño, un cortometraje y es algo que también me emociona muchísimo".

Por otra parte, el director, en tono de broma, ha señalado que "me jubilé el año pasado y es buen momento para hacer el meritoriaje y para bregarme en el campo del cortometraje, que es donde los productores ven los talentos de la gente que empieza. Entonces, yo confío en que estos cortos me permitan hacer un tercer largometraje".

Ha destacado, además, que este proyecto "hace que por fin pueda trabajar con mi hermana del alma, con Andrea Álvarez, con la que me une una larga y maravillosa amistad de años, siendo ella la directora de producción del cortometraje, por lo que yo quiero pensar que vamos a seguir haciendo cosas juntos y me encanta la idea de trabajar creativamente con alguien que cree en ti, con que tienes una amistad, que terminas el trabajo y luego te vas a a brindar y a disfrutar y a bailar".

No descarta que este cortometraje, que se comenzará a montar la próxima semana, para que este listo por enero, con idea de girar por festivales, pueda en el futuro ser un largometraje.

ALICIENTES "MUY LARGOS"

Viyuela, por su parte, ha resaltado que "aunque es un corto, tiene muchos alicientes y muy largos; por un lado venir a rodar a Logroño, algo que no es la primera vez, pero es una experiencia bonita, otro es hacerlo de la mano de Santi que nos conocemos hace mucho tiempo y hemos colaborado, pero nunca en cine, y finalmente, trabajar por primera vez con Patxi que hasta ahora no había sido posible, al igual que es un placer coincidir con Victoria -que hace el papel de amante".

El actor logroñés también ha puesto en valor "la historia que me gusta mucho. Es una historia profunda, que tiene ciertos toques de humor, pero que yo creo que a la gente le va a conmover, porque todo el mundo tiene esa experiencia de haber tenido a grandes amigos que después desaparecen y que cuando un día aparecen experimentas que ya no es lo mismo".

Preguntados tanto Viyuela como Freitez si como los protagonistas del corto eran también unos "piezas", el primero ha admitido que "no, que yo era muy soso, no rompía un plato", mientras que el segundo ha señalado lo mismo "en aquellos años todos éramos muy sosos, ya que no nos quedaba otro, porque sino era el cura el que te daba una hostia o sino te la daban tu padre o tu madre".

Sobre su personaje, el actor ha destacado "la ilusión tan grande que me deja hacerlo, y sobre todo en Logroño, donde cada vez que vengo soy inmensamente feliz", al tiempo que ha puesto en valor "trabajar con Santi y con Pepe, ya que con este último es como poner la muesca que me faltaba en el revólver".

Por su parte, Santos ha destacado meterse en el proyecto "ha sido una locura total", pero del que está encantada por trabajar con los tres, "en una historia que tiene muchos sentimientos encontrados, por lo que me encantó el guion cuando me lo dieron".

UN EQUIPO PROFESIONAL PARA UNA PRODUCCIÓN RODADA EN LA RIOJA

Escrito y dirigido por Santiago Tabernero, 'Cisco y Trizas' cuenta con la producción de Andrea Álvarez y la participación de un equipo de profesionales de diferentes disciplinas audiovisuales.

La dirección de fotografía corre a cargo de Imanol Legross, con Lander Etxedona como gaffer; Borja Echeverría en la ayudantía de dirección; Charly Padilla como responsable de sonido; Lorena Manzanos y Patricia San José en el departamento de arte y vestuario, Alicia Cristóbal en maquillaje y Arrate López en peluquería. Rebeca Ibáñez forma parte del equipo de producción y Ana Belén Fernández se encarga de la fotografía fija. Y Enrique Telefunken ha creado una banda sonora original que enriquece la atmósfera del cortometraje y acompaña con sensibilidad el reencuentro de sus protagonistas.

El cortometraje cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de sus ayudas a la producción artística, y con la colaboración de diferentes entidades y espacios de la ciudad que han facilitado el desarrollo del rodaje.

La elección de Logroño como escenario de la película responde tanto a las necesidades narrativas de la historia como al interés de sus responsables por integrar espacios reconocibles de la ciudad en una producción que apuesta por el talento y los recursos audiovisuales de La Rioja.

Con una duración prevista de aproximadamente doce minutos, 'Cisco y Trizas' iniciará, una vez concluido el rodaje, su proceso de montaje y posproducción, con el objetivo de comenzar posteriormente su recorrido por festivales y certámenes cinematográficos.

La producción ha previsto destinar un porcentaje significativo del presupuesto a la distribución, con una apuesta decidida por impulsar un recorrido ambicioso del cortometraje en festivales durante 2027. Esta planificación busca dar continuidad al trabajo artístico y técnico del equipo, favorecer su presencia en certámenes de referencia y competir por selecciones y premios que contribuyan a la proyección de la película y de sus profesionales.