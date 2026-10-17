El territorio rural, un lugar de "contraste" entre una imagen de "abandono" y una "gran riqueza patrimonial"

Ruta para la difusión del patrimonio arquitectónico rural de la Región de Los Ríos - FUNDACIÓN TERRITORIOS PATRIMONIALES DE CHILE

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La arquitecta Jocelyn Tillería ha resaltado el "contraste" que existe en el territorio rural entre una imagen de "vulnerabilidad y abandono" y el hecho de que "detrás hay un ejemplo de vida sostenible, modos de vida colectivos y una gran riqueza patrimonial".

Tillería ha participado en la cuarta edición del Festival Convergencias que comenzó ayer, viernes por la tarde, con una visita a AutorÍA. Su objetivo, este año, se centra en el papel del patrimonio cultural como motor de desarrollo social y la importancia de la participación de las comunidades rurales en su conservación.

En este marco, Tillería ha compartido la experiencia de la Fundación Territorios Patrimoniales de Chile. Una fundación que entiende el territorio rural como fuente de diversidad cultural, material e inmaterial, un modelo de convivencia entre humanidad y naturaleza.

Trabaja, ha relatado en una entrevista a Europa Press, en el territorio rural porque siempre "es el territorio más postergado" y esto es algo que sucede, ha dicho, a nivel global. "Sucede en Chile, sucede en España, sucede en el mundo", ha señalado.

En el caso de Chile, casi el ochenta por ciento del territorio es considerado rural. La base del trabajo de la fundación es que la "riqueza patrimonial y cultural" que posee "es clave para el desarrollo local de los territorios rurales".

Cuenta con un programa de educación patrimonial para niños y jóvenes donde trabajan proyectos basados en rutas patrimoniales y acciones para identificar hitos que son parte del paisaje y la identidad local.

Entre otras actuaciones, ha realizado un encuentro en el sur de Chile alrededor de la arquitectura en madera; y ha elaborado el audiovisual 'Custodias: mujeres que relatan su paisaje cultural', en el que mujeres relatan cómo es su paisaje cultural a través de la actividad que realizan en esos territorios.

En el vídeo las mujeres cuentan su trabajo con la ganadería de llamas, recopilando sal artesanal y el bordado de las arpilleras. Una labor que "muchas veces no es tan visible pero es clave para mantener el patrimonio y la identidad local". "Y en los territorios rurales esa transmisión es imprescindible", ha resaltado.

La arquitectura, ha añadido por otro lado, "tiene mucha vinculación con la construcción del paisaje cultural y del desarrollo rural" y, en este sentido, ha considerado que uno de los grandes potenciales es la arquitectura vernácula (aquella que construyen los propios habitantes de una región utilizando materiales y técnicas locales).

Es, ha contado, "la arquitectura tradicional que construye paisajes, que es un ejemplo también de modelo sostenible entre la naturaleza, el territorio y las formas de habitar".

Ha pedido entender cómo "ese paisaje construido que, a veces, puede ser a través de algo muy sencillo, como una cerca, una terraza, un muro o, ya, arquitecturas mucho de mayor escala, tiene que ver con esa forma en que la humanidad ha ido transformando el territorio hasta crear un paisaje cultural".

En el caso de La Rioja, ha señalado como "magníficos ejemplos" San Millán de la Cogolla, y el Valle del Cárdenas, "que tiene una configuración de paisaje natural impresionante".

Un paisaje que se suma, por un lado, a la arquitectura tradicional y, por otro, a la arquitectura monumental, con el monasterio, de manera que "entre las dos forman un paisaje cultural que tiene gran potencial y singularidad" y que contribuye "al desarrollo local".

En el resto del territorio de La Rioja ha citado el paisaje que se crea alrededor del vino como "gran potencial para el desarrollo".