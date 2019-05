'The Hole Zero' traerá cabaret, circo y música de los 80 al Bretón logroñés del 5 al 9 de junio

Publicado 22/05/2019 14:37:27 CET

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El montaje de 'The Hole Zero', el nuevo espectáculo de la saga 'The Hole', llegará al Teatro Bretón de Logroño el 5 de junio. Un espectáculo del que se van a poder ver siete funciones en cinco días, hasta el 9 de junio, en el que se unen cabaret, circo, humor y música de los 80.

El director del Bretón logroñés, Jorge Quirante; el coordinador de la gira del espectáculo, Carlos Alexandre; y la artista Lorena Calero, que interpreta en la obra a La Diva, han presentado este miércoles el montaje, que llega a la capital riojana de la mano de la productora Letsgo.

Es, como ha apuntado Alexandre, una "precuela" de la saga que descubre el origen de 'El Agujero', del que ya ha habido dos montajes anteriores que también han pasado por Logroño.

Un show "que mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos". Así, ha recordado que, en el primero, se apuntaba más al cabaret europeo, "al Berlín y hasta a la España de principios del siglo XX". En la segunda entrega de la saga, la inspiración principal fue "la revista española y los teatros itinerantes como el de Manolita Chen".

Ahora, se viaja hasta Nueva York "para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja".

Una fiesta en la que todos participan "con entre 22 y 26 artistas en escena", como ha apuntado Lorena Calero, y con punto gamberro, divertido, picante, como siempre en 'The Hole'", donde, desde luego, también habrá interacción con el público "pero menos fuerte que en la obra anterior".

En definitiva, mediante números musicales clásicos -se podrá escuchar, por ejemplo, 'Purple rain' o 'I will survive'- y números circenses especialmente cuidados "y espectaculares", de trampolín o trapecio, se explica al espectador cómo nació 'The Hole'.

Eso sí, "con la ventaja de que no es imprescindible haber visto las otras dos obras de la trilogía para disfrutar plenamente de este nuevo espectáculo". Y, además de cantantes y artistas de renombre, se contará con dos maestros de ceremonias: La Terremoto de Alcorcón, los días 5, 6 y 7; y Txabi Franquesa, los días 8 y 9, "cada uno con su toque diferente".

En definitiva, como ha resumido Lorena Calero, "una mezcla muy mágica, de diversión, de alegría, de dejar los problemas en la puerta, pero que también, al final, hará pensar al espectador, y llegarán a cambiarle el planteamiento con el que ha entrado al teatro".

Ocho años se lleva ya de 'Agujero' en sus tres partes, con más de 300.000 espectadores solamente en este último show y más de un millón de espectadores entre todos ellos.