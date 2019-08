El thriller psicológico español 'Compulsión' este lunes en el teatro Bretón de los Herreros

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El terror, a través de un thriller psicológico, de la mano del director español Ángel González, se asoma a la pantalla del teatro Bretón de los Herreros de Logroño, este lunes a las 20,30 horas. Las entradas tienen un precio de cinco euros.

La película, de 80 minutos de duración, se enmarca en el ciclo de cine en Versión Original. Está protagonizado por Marina Esteve, Paco Manzanedo y Susana Abaitua.

Narra la historia de una feliz y envidiable pareja, la tímida Esther y el carismático Robert. Pero el cuento de hadas que ella vive se desvanece cuando encuentra indicios de lo que parece un affaire. Decidida a confirmar sus sospechas, sigue clandestinamente los pasos de este y puede ser testigo de cómo se cita con otra chica.

Aunque está devastada por el descubrimiento, decide no compartir sus recientes pesquisas para así poder comprobar hasta dónde llegan las mentiras de su infiel novio. Lo que Esther jamás pudo imaginar es la terrible pesadilla en que se convertirá su vida al revelar el siniestro secreto que el verdadero Robert oculta.

Ha logrado el premio a la mejor película en el 'Full Moon-Luna Plina Horror and fantasy Film Festival 2017, así como el premio 'Movie Zona' en el 'Imagine Film Festival 2018' o el de mejor cinta 'First Time' en el 'Edmonton Festival of Fear 2018'.