El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 22 de octubre de 2026

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 22 de octubre de 2026, en La Rioja, cielo nuboso, con predominio de nubes altas y medias.

El viento será flojo, variable, con intervalos de moderado a últimas horas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la Sierra y sin cambios en el resto; las máximas irán en ascenso en la Sierra, y ligero ascenso o sin cambios en la Ribera.

Por localidades, oscilarán entre 6 y 19 grados en Calahorra; 5 y 16 en Haro; y 5 y 17 en Logroño.