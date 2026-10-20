El tiempo en La Rioja para hoy, martes 20 de octubre de 2026

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 20 de octubre de 2026, en La Rioja, más nubes por la tarde y máximas algo más altas.

El cielo estará poco nuboso, tendiendo a cubrirse por la tarde. Probables brumas matinales en la Sierra. El viento soplará flojo variable con intervalos de moderado y tendiendo a noroeste durante la tarde.

Las temperaturas mínimas, con cambios ligeros o sin cambios, y máximas en ascenso. Oscilarán entre 5 y 19 grados en Calahorra; entre 4 y 18 grados en Haro; y entre 5 y 18 grados en Logroño.