El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 24 de octubre de 2026

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 24 de octubre de 2026, en La Rioja, nubes y máximas en ascenso.

El cielo estará nuboso, con predominio de nubes altas. El viento soplará flojo y variable, tendiendo a noroeste, con intervalos moderados en la Ribera por la tarde.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Éstas oscilarán entre los 6 y 19 grados de Calahorra, 4 y 19 de Haro, 5 y 19 de Logroño.