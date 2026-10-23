El tiempo en La Rioja hoy, viernes 23 de octubre de 2026

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 23 de octubre de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos, con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día.

El viento será del oeste y noroeste, flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, ligero en la sierra y moderado en el valle; y las máximas no tendrán cambios o irán en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 9 y 18 en Calahorra; 7 y 17 en Haro; y 8 y 18 en Logroño.