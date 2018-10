Tirar una colilla es una "enfermedad crónica" para el campo "más grave que un vertedero"

Publicado 26/02/2018 14:08:11 CET

El Gobierno de La Rioja se une al proyecto Libera para luchar contra la contaminación por basura

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha alertado hoy de que la "contaminación difusa" que se produce al tirar al campo, por ejemplo, una colilla o una toallita húmeda es "más grave que un vertedero concentrado" y se ha convertido en una "enfermedad crónica".

Ruiz ha participado en una rueda de prensa en la que SEO/BirdLife ha dado a conocer junto a Ecoembes, con la presencia de su consejero delegado, Oscar Martín, y el Gobierno riojano, con el consejero de Medio Ambiente, Iñigo Nagore, la participación riojana en el programa Libera.

Sin quitar gravedad a los vertederos incontrolados, Ruiz ha señalado que "la sociedad tiene que saber que es más grave la contaminación difusa que tenemos en nuestro campo".

El año pasado, en toda España se recogieron sesenta toneladas de residuos y se recogieron 30.000 objetos. La basura más común son las colillas y las toallitas húmedas.

En La Rioja, en las siete jornadas que desarrolló Amigos de los Ríos en 2017 se recogieron 150 litros de basura cada voluntario, a los que se unieron objetos como colchones o carritos de la compra, que formaron cien metros cúbicos de basura.

Libera busca afrontar el problema que el abandono y la acumulación de basura en entornos naturales está suponiendo para la salud. En este sentido, Ruiz ha apuntado, por ejemplo, al plomo de los cartuchos que dejan los cazadores como parte de una "contaminación desapercibida" que ataca a la salud de cada uno.

"No es sólo un impacto paisajístico, es un problema de salud", ha relatado al tiempo que ha hecho un "llamamiento al civismo" a la hora de "conservar la naturaleza", cambiando el "no lo cojas que es basura por no lo tires, que es basura".

Martín ha lanzado dos retos a los riojanos. El primero se desarrollará entre el 12 y el 18 de marzo, con la limpieza de los ríos. Nagore ha añadido que se desarrollará con Amigos de los Ríos. La convocatoria estará disponible para cualquier entidad que quiera participar en la web del proyecto.

Además, el 16 de junio se invita a los ciudadanos a limpiar un metro cuadrado de naturaleza. Y es que, ha indicado el consejero delegado de Ecoembes, "un metro cuadrado de masa verde genera el oxígeno que una persona necesita para un año".