Trabajadoras de H&M en La Rioja se concentran en Logroño en la jornada de huelga contra el ERE de la compañía

Califican de "gran noticia" que hayan retirado las modificaciones de las contratos de trabajo, pero se siguen manteniendo los despidos

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de H&M en La Rioja, acompañadas de los sindicatos, se han concentrado en la plaza del Mercado de Logroño, en la segunda de las jornadas de huelga, en contra del ERE que la empresa textil quiere aplicar.

La huelga ha sido convocada, a nivel nacional, por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC) y CCOO Servicios, ante el "ERE salvaje y desproporcionado planteado por H&M en España, con el cierre de 30 tiendas y el despido de más de 1.000 personas, que afectará también a La Rioja".

Las concentradas portaban dos pancartas, una en la que decía 'Stop ERE H&M. No a 1.100 despidos. No al empleo 'Low cost', y otra 'No ERE H&M. Stop 1.100. No cierre 30 tiendas'. Además, llevaban carteles alusivos a las jornadas de huelga, y otros señalando que "no sobra nadie" en la compañía, al tiempo que han coreado consignas contra la decisión empresarial.

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada sindical de UGT en la tienda de Logroño, Laura Donís, ha recordado que "hoy se acaban las negociaciones, y hace dos días nos comentaron que el artículo que recoge las modificaciones sustanciales de los contratos de trabajo se retiraban" que supone una "gran noticia", pero "aún sigue la mesa de negociación para los despidos".

Ha señalado que "los compañeros que están negociando nos indican que hay avances, pero hay que seguir luchando y manteniendo la huelga". De hecho, "ha señalado que "si hoy no se llega a un acuerdo que sepa la empresa que vamos a seguir luchando"

Ha recordado que "el pasado 6 de abril la empresa H&M nos informa de un ERE que supone 1.100 despidos en toda España, el cierre de 30 tiendas y modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, si bien esto último lo han retirado el miércoles pasado".

"Queremos que se nos vea porque es una empresa que ha tenido millones de beneficios el año pasado, no ha sido una empresa dañada por el COVID, no se pueden excusar en eso, y lo que quieren es una reorganización, apoyar la venta online y descuidar las tiendas", ha concluido.