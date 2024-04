Trabajadores de La Rioja Cuida piden una reunión urgente con el Gobierno para "retomar las negociaciones de su convenio"

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de La Rioja Cuida han participado esta tarde en una nueva concentración con el fin de exigir que se retomen las negociaciones de su convenio colectivo paralizadas desde hace casi un año. Además, desde el Comité de Empresa solicitan "una reunión de urgencia" con el consejero y presidente del Consejo de Administración "ante lo acuciante de la situación".

En esta ocasión, los profesionales del transporte sanitario riojano se han reunido frente al Palacete de Gobierno de La Rioja. También tienen prevista una nueva concentración para el próximo 18 de abril en el Parlamento riojano.

Durante la concentración, miembros del Comité de Empresa han leído un manifiesto en el que han recordado "el camino duro" que tuvieron que recorrer "para tener la recompensa de poder ser personal de una empresa pública" el pasado año.

"CONSOLIDAR EL CAMBIO"

Aún así -reza el manifiesto- "la alegría no es completa ya que faltaban los acuerdos necesarios para que se consolidase el cambio y llegar a ser de verdad un ejemplo".

Un cambio que para el colectivo pasa por "tener unas buenas condiciones laborales en esta profesión tan denostada y vilipendiada por las empresas privadas y por los gobiernos que no creen en el servicio público".

Como han leído "los cimientos estaban preparados, pero no pudimos avanzar y terminar el trabajo, consolidar los acuerdos y finalizar la negociación del convenio colectivo. Hace más de un año que no se tiene una reunión de negociación del convenio, y que no se pueden cerrar acuerdos beneficiosos para prestar una asistencia de calidad y para una plantilla que hemos vuelto a ver modificadas nuestras condiciones laborales".

"MERMA SALARIAL"

Además, continúan, "nos han impuesto unos calendarios a todas luces fuera de los acuerdos alcanzados que, en la práctica, nos supone una importante merma salarial, nos han impuesto la forma de coger las vacaciones, nos imponen modificaciones en los horarios día a día.... y recién implantados los nuevos calendarios ya nos modifican los horarios sin atender a la desconexión digital ni a la conciliación familiar".

Como motivo "un problema de la empresa y del Gobierno de La Rioja que nos lo han trasladado a los trabajadores", indican.

Ante esta situación, explican desde La Rioja Cuida, "no hay quien firme nada, estamos sin gerente desde hace muchos meses y el Gobierno de La Rioja se permite el lujo de externalizar el proceso selectivo". Una situación que, como consecuencia, produce "más tiempo de espera y más pérdida económica para los trabajadores y trabajadoras".

Así, lamentan, "va a hacer dos meses que el Gobierno tiene en su poder una propuesta de algunos acuerdos para haber parado esta sangría, respuesta, silencio".

"SEGUIREMOS DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS"

Como han explicado "seguiremos defendiendo nuestros derechos legítimamente. El luchar por una empresa pública era, precisamente, para que no se volviesen a cometer las tropelías que llevaron a cabo las anteriores empresas privadas, con más saña la última, Ferrovial".

"No tengáis la más mínima duda de que estamos aquí reclamando lo que nos pertenece y que nadie os diga que estas concentraciones y esta lucha no sirven o no son legítimas, porque están equivocados", han indicado a los asistentes.

Con todo ello, finalizan, "queremos que se nos empiece a respetar como lo que somos, poner en valor el trabajo que desarrollamos, para lo que saldremos las calles las veces que haga falta y alzaremos la voz siempre defendiendo la calidad del servicio, nuestros derechos y condiciones laborales".