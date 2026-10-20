Trasladado a Los Manzanos un hombre de 58 años al sufrir una accidente al colisionar dos vehículos en Recajo

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años fue trasladado a última hora del lunes al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente al colisionar dos vehículos, en el punto kilométrico 388, de la N-232, en el término municipal de Recajo, según ha informado SOS Rioja 112.

Fueron varios particulares los que dieron aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se informó a la Guardia Civil y se movilizaron Bomberos de Logroño, servicios de mantenimiento de carreteras y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.