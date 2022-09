'TSMGO' se alza ganador y recoge un galardón en la ceremonia de entrega de los Pentawards por su proyecto 'U-Chocolate'

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consultora de marca boutique 'TSMGO' (The show must go on) -con base en La Rioja- ha recogido este fin de semana en Londres un galardón en la ceremonia de entrega de los Pentawards, máximos reconocimientos internacionales en materia de diseño y Packaging.

Los premios fueron anunciados este fin de semana en el prestigioso Royal Opera House de Londres donde, en manos de su CEO, Ricardo Moreno, la directora de proyectos, Marta Bacaicoa, y la diseñadora del proyecto agraciado Laura Calonge, la agencia logroñesa recogía el 'bronce' y sumaba así un nuevo éxito a su amplia cartera de reconocimientos de talla mundial.

'TSMGO' recibía un nuevo premio por su proyecto 'U-Chocolate', un diseño de packaging de alimentación donde se invita al consumidor a trasladarse al origen (Perú) a través de un packaging responsable y comprometido con el entorno del cacao más premium del mundo.

El galardón viene a reconocer la audaz manera de abordar sus propuestas de marca por parte de 'TSMGO', consultora que tiene como objetivo ayudar a las empresas a crear su propia marca y dotarla de personalidad. Este premio se suma a los recibidos en los meses anteriores dentro y fuera de nuestras fronteras: Wina Fest, German Design, LAUS, IPA Awards, Best Awards, Trending Packaging Awards o A-crear.

Ricardo Moreno, CEO de TSMGO, recogía el premio agradeciendo el reconocimiento y destacaba "el altísimo nivel del equipo que compone la consultora, con el que compartía el premio".

Aprovechando la agenda cultural de la ciudad, debido a la celebración de la semana del diseño en Londres, el equipo que se ha desplazado hasta la capital británica esta semana, ha aprovechado para enriquecerse con nuevas ideas y recorrer espacios que sirvan de inspiración para los proyectos que actualmente desarrollan, muchos de ellos de dimensión global.

PENTAWARDS, fundada en 2007, es un concurso anual de diseño de envases y un centro en línea para diseñadores de packaging. Los participantes son diseñadores, autónomos, agencias de diseño, agencias de comunicación y publicidad, marcas, fabricantes de envases y estudiantes. Los galardones han contado este año con la participación de 2.000 proyectos de más de 60 países. El jurado está formado por anunciantes, publicistas, diseñadores, comunicadores, directores y estrategas, un amplio elenco de profesionales del diseño y del marketing de talla mundial.