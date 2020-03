LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT celebra que el Consejo de Ministros "apruebe el proyecto de Ley de Educación que derogará la LOMCE". Esta reforma, que quedó en suspenso por el adelanto electoral de hace un año, habiendo pasado los trámites de consulta, "retoma su curso que esperamos concluya en la aprobación definitiva de una nueva ley educativa".

UGT ha venido manifestando que este proyecto "responde al compromiso adquirido por el Gobierno de revertir los aspectos más lesivos y controvertidos de la LOMCE y de elaborar una nueva ley".

"Una nueva ley que, en su exposición de motivos, establece como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema y, como principal eje vertebrador, la educación comprensiva", explican desde el sindicato.

El proyecto de ley concede importancia a diversos enfoques, como los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989); la igualdad de género, a través de la coeducación; "un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje".

Un enfoque -continúan- "desde el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, y una atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas".

El articulado recupera aspectos significativos para preservarlos, como son una escolarización más equilibrada entre las dos redes, la evaluación continua, la desaparición de reválidas e itinerarios, una titulación única al finalizar la enseñanza obligatoria, la organización por ciclos en Primaria, la no publicación de resultados, la no especialización de los centros, la participación de toda la comunidad educativa de los centros, el reconocimiento de la FP y su relación con el mundo laboral, la potenciación del carácter educativo de la Educación Infantil de 0 a 6 años y su regulación, etc.

Este sindicato "es crítico respecto al gasto público incluido en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5% del PIB".

UGT considera esta cifra "insuficiente", ya que debería aumentar paulatinamente hasta el 7% "y no situarse por debajo de la media de la UE. Además, carece de una memoria económica que sustente al articulado".

"Queda en una declaración de intenciones el desarrollo de aspectos clave para el profesorado a la hora de dignificar y motivar la labor docente. Son temas que llevan mucho tiempo sin resolver: estatuto docente, ingreso a la función pública, formación inicial y permanente, reversión de los efectos de la política de recortes de la etapa anterior, aspectos todos ellos que generan incertidumbre y preocupación en los centros y en el colectivo docente", indican desde UGT.

Con todo ello, explican, "consideramos que estamos en un buen momento para introducir en el texto las mejoras que está esperando el profesorado y que faciliten y mejoren su labor diaria en las aulas, siempre pasando previamente por la negociación con los representantes del profesorado, para que de forma dialogada con la Administración se establezcan las modificaciones pertinentes".

El sindicato -finalizan- "no dejará de trabajar para conseguir el consenso necesario para dar estabilidad al sistema educativo, y esperamos la responsabilidad de los grupos parlamentarios para hacer viable esta ley".