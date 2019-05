UGT critica "la desidia" del Ejecutivo regional con los empleados públicos y exige "que cumplan lo que firman"

Publicado 03/05/2019 11:41:10 CET

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha querido criticar públicamente "la desidia" que muestra el Gobierno de La Rioja con los empleados públicos -que rondan los 10.000 en toda la comunidad autónoma- y exige que "se cumpla todo lo que ya está firmado" porque "nadie va a volver a meter mano a este sector" que "tanto sufrió en el año 2012".

Así lo ha expresado este viernes el secretario general de FeSP-UGT La Rioja, Fernando Domínguez, quien ha recordado que, desde el sindicato, "seguiremos luchando por los derechos de los empleados públicos" y, por ello, "queremos tender una mano al Gobierno de La Rioja para negociar, hablar y conseguir lo que nos pertenece" porque "los empleados públicos no pueden seguir así y se debe cumplir lo que ya está firmado".

En este sentido, Domínguez ha reconocido que este sector "está harto" del comportamiento del Ejecutivo regional porque "llevan mucho tiempo esperando que cumplan lo que firman". Además, ha continuado, "los empleados públicos no son tontos" y "saben que hay muchas cosas que están en el tintero mientras que el Gobierno de La Rioja solo pone excusas para no realizarlo".

"A pocos días de unas elecciones autónomas en las que no sabemos qué es lo que va a pasar hay muchos asuntos pendientes por ejecutar. No solo los acuerdos que firmamos el año pasado, sino también el año anterior", ha lamentado Domínguez. Entre ellos, y como ejemplo, ha explicado el de la carrera profesional ya que "es lamentable" que el personal docente de esta comunidad autónoma, a 3 de mayo de 2019, "todavía esté esperando a que Educación publique un decreto por el cual puedan acceder a cobrar la carrera profesional de 2018".

En Sanidad, ha continuado, "también hay muchos ejemplos" en donde se reclaman "una adecuación de sus condiciones laborales o una reclasificación profesional de sus categorías o colectivos que están pendientes de que su carrera profesional -también en el SERIS- se ponga en marcha de nuevo para este año y el anterior".

Algo similar ocurre en la comunidad autónoma de servicios generales "porque hay 0,2 por ciento de masa salarial firmada el año pasado que todavía estamos esperando a que nos convoquen para empezar a hablar".

Con todo ello y a pocos días de las elecciones autonómicas: "¿qué tipo de negociación se va a poder hacer?", ha lamentado.

"NO QUEREMOS NEGOCIAR DEPRISA Y CORRIENDO"

El sindicato UGT reitera que "no está de acuerdo con el comportamiento del Gobierno de La Rioja en esta materia porque no se han puesto encima de la mesa estas negociaciones". Además, ha reconocido, "está pendiente también la estabilización del personal temporal de esta administración y no queremos negociarla deprisa y corriendo justo antes de las elecciones".

Los empleados públicos, ha continuado, "están cansados" y desde UGT "queremos criticar esta situación porque en las únicas dos mesas que ha habido tras las elecciones sindicales de febrero y en donde exigimos un calendario para seguir negociando, no se ha realizado".

Por todo ello, "recordamos que los empleados públicos no se dejan manipular y tenemos memoria" porque "hemos sufrido los recortes y hemos seguido manteniendo el nivel de trabajo como los que más y eso lo tienen que tener en cuenta".

Los últimos años, ha continuado, "los políticos solo han cargado sobre las espaldas de los empleados públicos el coste de la crisis. Y ahora que parece que se recupera un poco parte de esos recortes no vamos a permitir que esto se quede así porque los acuerdos están para cumplirlos y no vamos a permitir que se paralicen".

Hay muchos colectivos "que llevan meses y años reclamando sus derechos mientras que parece que el Gobierno de La Rioja solo está preocupado con las próximas elecciones". Por ello, desde UGT "seguiremos luchando y exigiendo nuestros derechos" como, por ejemplo, con la Ley de Función Pública que se debe rectificar.

En materia de Sanidad, la secretaria del sector, Pilar García, ha lamentado que "estamos pendientes de terminar de negociar la OP de Estabilización o cuestiones retributivas que hay que aclarar, la reclasificación profesional o el desarrollo profesional del SERIS".

También en Educación, ya que como ha indicado la secretaria, Alicia Romero, en La Rioja "hay aspectos que se aplican de manera más restrictiva que en otras comunidades autónomas como la carrera profesional para el profesorado riojano que no ha sido publicada". En este sentido, ha indicado, "estamos pendientes de cobrar la carrera del 18 pero ni siquiera hemos tenido la oportunidad de solicitarla".

También lamenta "incumplimientos de compromisos adquiridos porque, por ejemplo, no se han revisado las ratios o, en materia de oposiciones, las convocatorias en La Rioja utiliza criterios menos transparentes".

Con todo ello, ha finalizado, se muestra "el hartazgo en el que nos encontramos" y, si todo sigue así, "no descartamos seguir movilizándonos para exigir nuestros derechos".