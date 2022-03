UGT Servicios Públicos critica "la gravísima situación que existe en Policía Local de Logroño"

"Dada la gravedad de los hechos acaecidos y la falta de respuesta por parte de su máxima responsable, Eva Tobías, exigen su dimisión"

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos La Rioja critica "que durante la mañana de hoy y la mañana del domingo, la Policía Local de Logroño carece de personal en la centralita policial, hecho por el cual nadie contesta al 092 ni al 941 235011, teléfonos de atención policial al ciudadano".

"Esta situación es gravísima, pues no sólo afecta al ciudadano directamente al no poder comunicar telefónicamente cualquier hecho a la Policía Local. Al carecer de operativos en la sala CECOP, no

existe coordinación alguna con el resto de servicios municipales, bomberos, Policía Nacional o Guardia Civil", afirman desde el sindicato.

Para el servicio policial del turno afectado "la problemática por esta situación es absoluta, porque desarrollan las labores policiales sin apoyo alguno desde la central operativa, quien tiene localizados

con GPS a los efectivos policiales (ante posibles siniestros), traslada información de tráfico respecto a conductores y vehículos, y advierte de antecedentes de sujetos en la identificación de personas, y en la situación actual, nadie les presta apoyo".

"Lo verdaderamente grave es que de esta posible situación ya fue informada por UGT la concejal de Personal, Eva Loza, durante la celebración de la Mesa General de Negociación que tuvo lugar el

martes 15 de marzo, quien indicó que se lo trasladaría a la concejala responsable de Policía Local, Eva Tobías y que a la vista está, no ha hecho nada", explican desde UGT.

UGT, no obstante, "trató de advertir de este hecho al Comisario de Policía Local, Pedro Galarreta, pero no se pudo localizar por encontrarse de vacaciones durante toda la semana".

Para UGT "La situación en Policía Local de Logroño es alarmante, debido a la dejadez del equipo de Gobierno, y en concreto de la concejal Eva Tobías".

"Existen graves problemas con el servicio nocturno y con atestados, servicio este último que sufrirá próximamente los mismos problemas que hoy está viviendo la sala CECOP, y a pesar de que se ha

puesto en conocimiento del equipo de gobierno, es más que probable que permitan que se dé la misma situación que hoy y mañana estamos viviendo", explican desde el sindicato.

Así las cosas, desde UGT indican que "los ciudadanos de Logroño se merecen un servicio policial a la altura de la categoría de esta ciudad, y es inadmisible que por la nefasta gestión de la responsable política, Eva Tobías, tengamos que sufrir que nadie responda al teléfono, que en breve no haya ni unidad de atestados y que los policías se encuentren solos en la calle porque en la sala CECOP no hay nadie".

"Dada la gravedad de los hechos acaecidos y la falta de respuesta por parte de su máxima responsable, Eva Tobías, UGT Servicios Públicos La Rioja solicita la dimisión de la misma.

Policía Local de Logroño "requiere de responsables políticos que se involucren en ello, que participen en el diálogo y que asuman responsabilidades, y la actual edil ha demostrado desde el comienzo de la legislatura que no cumple con estas premisas", finalizan.