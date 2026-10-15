Últimos días para que los jóvenes nacidos en 2008 soliciten el Bono Cultural Joven 2026

Archivo - Carteles durante la presentación del nuevo Bono Cultural Joven - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo día 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2008 soliciten el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura. En esta quinta edición ya se han recibido 337.157 solicitudes, 2.298 procedentes de La Rioja.

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2026, disponer de esta ayuda de 400 euros tanto para consumir productos culturales como para adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales.

Para ello tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/. A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.159 en toda España.

CÓMO SOLICITAR EL BONO CULTURAL

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.