LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular centra la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el proyecto 'Las Mujeres de Negro', de Rober Astorgano, profesor de Cine documental de la UPL. Para ello, ha programado la proyección del largometraje documental Las mujeres de negro y la exposición y el taller didáctico que giran en torno a relatos de vida de aquellas mujeres que sufrieron el asesinato de sus maridos, padres, hijos y hermanos y fueron víctimas de la represión ejercida durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en La Rioja.

Este martes, 24 de noviembre a las 19,30 h en la sede de la UPL, se inaugurará la exposición 'Las mujeres de negro', que podrá verse hasta el 16 de diciembre. El recorrido expositivo reconstruye la historia y la memoria de cada una de las protagonistas a través de diferentes elementos que permiten acercarse a sus vidas y conocer sus experiencias.

Cada historia se presenta mediante un retrato fotográfico, un texto explicativo que contextualiza su testimonio, fotografías antiguas de carácter familiar y un documento personal o histórico vinculado a su historia (cartas, dibujos, escritos, poemas, multas, expedientes...).

La exposición combina fotografía, memoria y documentos originales para recuperar historias personales y familiares que, durante mucho tiempo, permanecieron silenciadas, y contribuir a preservar la memoria de las mujeres que sufrieron la represión franquista y de quienes mantuvieron vivo su recuerdo.

El miércoles 25 de noviembre a las 19,30 h, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía se proyectará el documental "Las Mujeres de Negro" y después habrá un coloquio con el director. Esta película visibiliza, recupera y dignifica, desde una perspectiva íntima y autobiográfica, la lucha silenciada de un grupo de mujeres que durante años custodiaron la memoria de sus familiares asesinados en 1936 en La Rioja.

La película se articula en torno a las entrevistas principales realizadas familiares de las mujeres de negro y de las personas desaparecidas, que relatan las historias de las protagonistas. Además, reúne el testimonio de escritores e investigadores. El documental incluye una importante muestra de material de archivo que ayuda a contextualizar, entender y visualizar el relato.

Utiliza fragmentos de vídeos de noticiarios y documentales, fotografías antiguas y diversos documentos y algunas secuencias de animación en blanco y negro que añaden más emotividad a unos testimonios ya de por sí sobrecogedores. El precio de las entradas es de 3 euros y pueden adquirirse en la sede de la UPL (C/ Mayor, 46) o en www.universidadpopular.es.

El viernes 27 de noviembre, a las 12,00 horas habrá un taller didáctico en la sede de la Universidad Popular. Entrada libre hasta completar aforo. Charla participativa que utiliza formato audiovisual y transmedia. Persigue la recuperación de la memoria histórica, el fomento del entendimiento intergeneracional, la valoración de nuestros antepasados y la promoción activa de la igualdad de género, junto con el propósito de conocer el arte cinematográfico como medio de expresión cultural.

El taller cumple una función crucial en el fomento de la igualdad de género, un valor respaldado por el propio documental. La película ha sido oficialmente calificada por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) con el distintivo "Esencialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género".

Este reconocimiento se suma al Premio del Público otorgado a la película en el VII Festival Imágenes con Memoria de Navarra (2025), validando su impacto cultural. Mediante el análisis de las vivencias en nuestra tierra, la actividad guía a los participantes a reflexionar sobre la historia local, otorgando valor a nuestros antepasados y promoviendo la apreciación de la libertad y la democracia.