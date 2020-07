La UR contempla la presencialidad como primera opción para comenzar el curso "a la espera de lo que suceda"

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio, ha anunciado este lunes los tres planes de actuación para el inicio del curso, en el que se contempla como primera opción la presencialidad "a la expectativa de lo que suceda". Así lo ha señalado durante la firma de renovación del convenio con la Universidad de la Experiencia.

Según las palabras de Rubio, en la UR "estamos trabajando en los estudios de grado, máster y doctorado con tres planes". El primero de ellos, estaría basado en "la presencialidad, hasta ahora la normativa permitiría el comienzo de las clases con normalidad, siempre a la expectativa de lo que suceda".

En el segundo de los escenarios, "tenemos un plan 'B' de contingencia". Éste estaría basado en que "las clases más numerosas pasaran a enseñanza online. En el caso de los grupos menos numerosos, las clases podrían darse en aulas más grandes con mayor separación y de manera presencial", ha explicado el rector de la UR.

Por último, en el tercero de los casos o plan 'C', en el caso de que "las condiciones sanitarias impidan que haya grupos de más de cinco o diez personas, se pasaría completamente a la enseñanza on line".

Por su parte, la Universidad de la Experiencia tendría un plan diferente, según ha aclarado Rubio, dado que su alumnado es mayoritariamente de edad avanzada y, por ello, vulnerable. "El plan 'A' es la presencialidad si lo permite la situación".

En este caso sólo existiría un plan 'B', según el rector, a través del cual la enseñanza pasaría totalmente a la modalidad on line. Sin embargo, "para aquellas personas que no tengan medios o no sepan manejarlos, se ofrecerán unos espacios amplios y comunes en los que se pueda seguir las clases online conjuntamente".

Para ello, Rubio ha anunciado que ya se cuenta con "espacios estudiados" en todas las localidades en las que se lleva a cabo este curso.