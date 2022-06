Uruñuela: "Los centros educativos van a estar preparados en septiembre para empezar a trabajar con nuevos currículos"

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela; acompañado por el director general de Innovación Educativa, Alberto Abad, han comparecido esta tarde ante la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento de La Rioja para exponer el desarrollo e implantación de los nuevos currículos de Educación Secundaria y Bachillerato en el sistema educativo riojano.

Ambos documentos culminan próximamente su trámite administrativo, si bien "lo importante en este proceso es todo el trabajo que desde hace meses se está realizando a los diferentes niveles del profesorado y equipos directivos, y que va a permitir que los centros escolares estén preparados en septiembre para iniciar el trabajo con este nuevo marco normativo".

En su exposición, Uruñuela ha incidido en ese proceso de trabajo conjunto iniciado en los meses de otoño del pasado año, en los que se comenzaron a plantear grupos de trabajo con docentes para abordar diferentes áreas de los borradores de los decretos, en un entorno colaborativo. Con la publicación en abril de los Reales Decretos nacionales, esos trabajos se pasaron al plano de mayor detalle que permite el tener el documento marco general, donde se definen además el 60% de los contenidos.

A partir de ese momento, además, "se han planteado diferentes líneas de formación, a distintos niveles: tuvimos una primera sesión presencial, con representantes del Ministerio de Educación y FP, dirigida por un lado a equipos directivos, y por otro a equipos de orientadores, a principios de mayo; y a ella la siguieron dos rondas de encuentros de trabajo a lo largo del mismo mes, con los propios docentes riojanos".

Estas sesiones de trabajo se partieron, por un lado, en un ciclo de ocho celebradas en Logroño, Calahorra y Nájera, que reunieron a unos 600 docentes en total y en las que el propio consejero expuso las líneas generales y novedades de los nuevos decretos; y por otro lado en un segundo nivel en las que representantes de la Inspección Educativa y el CRIE, en este caso en diez sesiones celebradas en Logroño, Haro, Calahorra y Nájera, abordaron de forma específica la evaluación y programación por competencias, y la nueva App desarrollada por la Consejería, y reunieron a unos 550 docentes riojanos.

"Estas acciones formativas han sido únicas en toda España, ninguna otra Comunidad Autónoma ha realizado algo a este nivel, nosotros las consideramos necesarias porque lo que importa en el día a día aula no es tanto el texto normativo sino la formación que ha recibido el docente para ponerlo en práctica".

Estas sesiones se han completado con el desarrollo de documentos y vídeos explicativos, así como otros materiales de acceso público, y acciones de formación online, que tendrán también continuidad en lo sucesivo, ha avanzado Uruñuela.

IMPLANTACIÓN PAULATINA

En su valoración, el consejero ha recordado que "el trámite legislativo es el que es: lo iniciamos en abril una vez entraron en vigor los Reales Decretos nacionales y lleva ahora sus correspondientes plazos, pero estamos tranquilos por el extenso trabajo realizado con los profesionales, y que se va a seguir realizando. La Consejería, a través de la Dirección General de Innovación Educativa, el CRIE y la Inspección Educativa, va a estar del mismo modo pendiente en todo momento para atender dudas y cuestiones y seguir desarrollando acciones formativas".

También ha explicado que "la implantación no va a que ser total desde el primer día, sino un proceso paulatino y con margen suficiente para hacerlo efectivo".

En su conclusión, Uruñuela ha subrayado que "estos currículos suponen un cambio importante en nuestra Educación, un cambio que se va a desarrollar dando pasos firmes y seguros; tenemos el precedente no deseado del año 2014, donde los currículos derivados de la Ley Wert entraron en vigor también a finales de curso en La Rioja pero de una forma atropellada, no llevaron acompañada formación de ningún tipo y sí en cambio varias incorrecciones e irregularidades, seguramente fruto de las prisas, como incluir el conocimiento del folclore y las danzas de Extremadura, por poner un ejemplo; nosotros no queremos caer en esos problemas de nuevo".

ENFOQUE COMPETENCIAL

Uruñuela ha remarcado en su exposición la satisfacción "por la respuesta recibida y el elevado nivel de interés de los docentes en los procesos formativos de estos meses, estamos inmersos en un momento de cambio muy interesante en nuestra educación y debemos abordarlo todos juntos; en esos encuentros ha habido también espacio para el debate cara a cara y el intercambio de opiniones, que esperamos seguir manteniendo en lo sucesivo".

Entre las principales novedades, estos currículos introducen un nuevo enfoque educativo que fija un perfil de salida del alumno que no se va a centrar tanto en las materias como en conseguir que el alumno tenga una serie de competencias: plurilingüe, matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería, comunicación lingüística, digital, personal, social, emprendedora, ciudadana, etc.". Alrededor de esto, la ponencia se centra en ver el desarrollo de estas competencias y a través de las diferentes materias.

Entre las novedades específicas que trae la LOMLOE en la etapa Infantil, se introduce la consideración del primer ciclo como etapa plenamente educativa, con autorización expresa para actuar como escuela infantil y una regulación de los requisitos mínimos de estos centros; y se prevé un aumento paulatino de plazas públicas para el ciclo 0-3 años, subrayando su carácter educativo.

De cara a Primaria, se recuperan los ciclos de dos años, que permiten organizar de un modo más global e integrado los aprendizajes y el trabajo escolar; y en alguno de los cursos del tercer ciclo, se incluirá un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos. Asimismo, se limitara* al máximo la permanencia un año más en el mismo curso, afrontando las dificultades de aprendizaje tan pronto como aparezcan; y se refuerza el acompañamiento al alumnado para una transición fluida de la EP a la ESO con planes individuales y limitación del aumento del número de materias.

En cuanto a ESO y Bachillerato, el principio básico sigue siendo la evaluación por competencias, cuya implantación requerirá un trabajo más intenso que en las etapas de edades más tempranas, donde este modelo se encuentra más implantado.

Entre las novedades destacadas, han expuesto Uruñuela y Abad, se encuentran la eliminación de la doble titulación, así como los itinerarios y las evaluaciones tipo reválida, en ESO; y la reposición de la titulación única, a la que se puede acceder por vías diferentes, pero de igual valor educativo. Asimismo, todos los estudiantes, independientemente de que obtengan o no el título de ESO, recibirán una certificación oficial del número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.

En esta etapa se recuperan también los programas de diversificación curricular, se introducirá la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos; y en el desarrollo curricular, se plantea la organización de materias en ámbitos o de configurar la oferta de materias optativas como un trabajo monográfico o un proyecto interdisciplinar o de colaboración con un servicio a la comunidad. También se mantienen los ciclos formativos de grado básicos (FPB), fomentando la adquisición del título de ESO a su finalización.

Ya en Bachillerato, se plantea la implantación de una nueva modalidad, de carácter general, para el alumnado que no tenga una preferencia clara de modalidad o desee obtener un título general. También se contempla la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de bachillerato, lo que abre la puerta para que puedan cursarlo de manera progresiva a lo largo de tres años, sin necesidad de repetir cursos enteros. Además, se establecen la Filosofía y la Historia de la Filosofía como asignaturas comunes para los estudiantes.