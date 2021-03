LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

USO afirma que el paro está "en una subida libre", en la que "ya no entiende de meses de aumento o descenso". En un comunicado, el sindicato

ha lamentado que La Rioja suma 450 parados más en el mes de febrero y

ya suman más de 20.000 en nuestra región las personas que se encuentran en desempleo sin tener en cuenta los que se encuentran en la cuerda floja de los ERTE.

"¿No toca ya poner en marcha medidas de empleo? No podemos entender que en el Congreso se hable de todo menos de empleo: los diputados no deberían despegarse de su escaño hasta que consigan un plan de país, un pacto de Estado a la altura de lo que espera la ciudadanía, no para sus intereses partidistas", ha subrayado el secretario general de USO La Rioja, Luis Mª Miguel.

"No se puede consentir que mes tras mes más personas llamen a la puerta del Servicio de Empleo porque han perdido su trabajo. Sin empleo, también las medidas de protección van a ser insostenibles. No pedimos magia, pero sí el plan de empleo y la reestructuración sectorial que no ha habido en décadas y que ahora es inaplazable. Entendemos que hubiera un trimestre de pruebas y de medidas de urgencia ante una

situación que desbordó al país y al continente en primer lugar, y luego a todo el mundo. Pero un año sin un plan para fomentar, para crear empleo, es inexplicable", ha apuntado Miguel.

"Ni los meses en los que siempre sube ni los meses en los que siempre baja. El paro está en subida libre. Y, otra vez, azota doblemente a mujeres y jóvenes. Si en un principio las mujeres mantuvieron más sus puestos, relacionados con cuidados y

atención, ahora el paro femenino ya está en una dinámica de crecer mensualmente el doble que el masculino. A la vez que crece nuestra deuda con los jóvenes. Son los más preparados para los empleos que necesitamos, para digitalizar el país, pero el desempleo en su franja crece el triple que entre los adultos", ha concluido el secretario

general de USO.