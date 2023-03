Valenciano aboga en materia de igualdad por "defender lo conseguido" para "no caer en el riesgo de que nos lo arrebaten"

Sobre la modificación de la 'Ley solo si es sí' dice que si la norma tiene "un efecto no deseado, lo que hay que hacer es corregirlo"

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, ha abogado por "defender lo conseguido" en materia de igualdad "para no caer en el riesgo de que se nos pueda arrebatar". A ello, ha unido que "hay que avanzar y hacerlo más rápido, pero estamos en un momento que no es baladí defender lo hecho para poder avanzar e impedir que retrocedamos".

Valenciano ha realizado estas manifestaciones antes de participar, junto a la secretaria general del PSOE, Concha Andreu, la directora general de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Emilia Fernández, en un acto abierto, sobre feminismo, emancipación y libertad.

La exdiputada nacional y europea ha señalado que "desde los Gobiernos se puede contribuir mucho a la mejora de la vida de las mujeres, pero no solo tiene que ver con lo que hacen los gobiernos, sino también las empresas, la educación, con un cambio de cultura de la sociedad y de los hombres, en particular, si bien es muy importante el impulso desde los poderes públicos".

"Una agenda pública, con presupuestos, que se ocupe de los problemas de la mayoría de las mujeres son las agendas públicas que tenemos que apoyar y sostener", ha añadido, para que "entre otras cosas porque aquí nadie ha dicho que se pueda retroceder", ante lo que "hay que defender lo conseguido para no caer en el riesgo de que se nos pueda arrebatar".

MODIFICACIÓN 'LEY SÍ ES SOLO SÍ'

Preguntada acerca de las polémica existentes en torno a la modificación de la 'Ley sí es solo sí' ha reconocido en este último caso que "la política no es muy distinta a la vida, y cuando tú haces algo que sale mal hay que corregirlo". "Si hay un efecto no deseado en la Ley lo que hay que hacer es corregirlo, que es lo que la mayoría de la sociedad espera, que no haya rebajas de penas para los agresores sexuales", ha añadido.

Valenciano ha apuntado que "lo que está haciendo Podemos es una batalla política y partidista, por lo que les pido que apoyen la propuesta del PSOE que es razonable y que quiera corregir justo la parte de la Ley que está mal hecha, sobre todo no tocando al consentimiento como eje central de la Ley".

La presidenta de la Fundación Mujeres ha lamentado, no obstante, que en algunas ciudades "como en Madrid" la convocatoria del 8 de marzo "sea dividida", porque "hasta ahora en el feminismo habíamos conseguido discrepar mucho, debatir mucho, pero siempre conseguir una unidad de acción, porque la unidad de acción es fundamental".

"UNO DE LOS MEJORES PAÍSES PARA NACER MUJER"

Por su parte, Andreu ha destacado el trabajo realizado, en esta legislatura, por el Gobierno de La Rioja "para ponernos, al menos, al nivel de otras comunidades autónomas en cuanto a normativa". La aprobación de la Ley contra la Violencia de Genero o la puesta en marcha, dotado con 4 millones de euros, el Plan Corresponsables, son dos de los hitos destacados por la también jefa del Ejecutivo riojano.

A continuación, ha resaltado que "España es uno de los mejores países del mundo para nacer mujer, porque somos pioneros en muchas medidas que permiten esa igualdad que es obligada, que es natural, pero que tenemos que ganarnos día a día".

La secretaria general del PSOE riojano ha puesto en valor iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo central como "la subida del SMI, que permite que las mujeres que son las que tienen normalmente los salarios más bajos puedan acceder a ese Salario Mínimo Interprofesional".

Fernández, por su parte, ha destacado que "el Gobierno de Concha Andreu ha puesto, desde el minuto uno, la igualdad entre hombres y mujeres en la agenda de Gobierno; creando organismos inexistentes, dotando de recursos a través de los presupuestos y dándole la vuelta como si fuera un calcetín, ya que se han hecho en cuatros años lo que no se había hecho en veinte".