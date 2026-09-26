Viña Pomal une vino, gastronomía y cine en el festival de San Sebastián - VIÑA POMAL

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Viña Pomal, de Bodegas Bilbaínas (D.O.Ca. Rioja), ha vuelto a estar presente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián como vino oficial del certamen, reafirmando su vínculo con una cita que cada año convierte a la ciudad en punto de encuentro entre cine, cultura y gastronomía.

Durante toda la semana, Viña Pomal, ha acompañado diferentes momentos del Festival y ha llevado también su propuesta a las calles de San Sebastián.

La participación de la marca tendrá uno de sus momentos principales este sábado 26 de septiembre, con la fiesta de clausura. Sus vinos estarán presentes tanto en la cena posterior a la gala como en la celebración que tendrá lugar en el Palacio de Miramar, poniendo el broche final a una semana en la que el vino y la gastronomía han acompañado al cine.

El Festival también se vive alrededor de la mesa Más allá de los espacios oficiales del certamen, Viña Pomal ha acercado el ambiente del festival a diferentes restaurantes y bares de San Sebastián a través de su ruta gastronómica, que este año ha reunido a 105 restaurantes, invitando a descubrir la propuesta de la marca en diferentes rincones de la ciudad.

La ruta permanecerá activa hasta el 30 de septiembre, prolongando así la presencia de Viña Pomal en la ciudad más allá de los días principales del festival.

Viña Pomal también ocupa las calles de San Sebastián Durante esta semana, la presencia de la marca se ha extendido también al exterior con una nueva campaña de comunicación que ha alcanzado 110 caras en mupis, además de publicidad en autobuses urbanos y una presencia destacada junto a la alfombra roja.

Así, mientras el Festival encara su recta final, Viña Pomal continúa presente en diferentes puntos de San Sebastián, acompañando el ambiente de una semana en la que cine, cultura, gastronomía y vino se encuentran en torno a una misma ciudad.