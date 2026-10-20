VOX Calahorra exige al Gobierno de La Rioja "que deje de trasladar a los abogados los problemas del Turno de Oficio"

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

VOX Calahorra ha presentado una moción para exigir al Gobierno de La Rioja una solución urgente "ante la delicada situación que atraviesa el Turno de Oficio en el partido judicial de Calahorra, donde la falta de profesionales amenaza con dificultar la cobertura de las guardias".

La reducción del número de abogados disponibles, las próximas jubilaciones y las dificultades para conciliar la actividad profesional con las exigencias del servicio "han abierto la puerta a una posibilidad que VOX considera preocupante imponer la prestación obligatoria del turno de violencia de género y guardias a abogados que actualmente no forman parte del servicio".

Actualmente, indican en una nota de prensa, este servicio se presta por ocho profesionales, y en un periodo breve de tiempo, por diferentes circunstancias, quedará reducido a cuatro.

La portavoz municipal de VOX, Maite Arnedo, cuestiona que la respuesta a esta situación pase "por imponer a los profesionales la adscripción obligatoria sin abordar previamente las causas que han provocado el problema".

"Resulta difícil de justificar que, cuando un servicio público empieza a tener problemas para funcionar, el Gobierno de La Rioja mire para otro lado y el Colegio de Abogados se vea abocado a que se plantee sea obligar a los profesionales a prestarlo, en lugar de preguntarse por qué cada vez resulta más difícil encontrar abogados dispuestos a asumirlo", señala Arnedo.

"DERECHO DE LOS CIUDADANOS"

Desde VOX recuerdan que la justicia es un derecho de los ciudadanos y que el Turno de Oficio constituye una garantía fundamental del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

"No estamos hablando únicamente de las condiciones laborales de unos profesionales. Estamos hablando del derecho de cualquier ciudadano a disponer de un abogado cuando lo necesita. Y ese derecho no puede depender exclusivamente del esfuerzo y la buena voluntad de quienes sostienen el servicio", advierte la portavoz.

Arnedo recuerda que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene transferidas competencias en materia de medios para la Administración de Justicia y responsabilidades en la financiación de la asistencia jurídica gratuita, por lo que considera imprescindible que el ejecutivo autonómico se implique en la búsqueda de soluciones.

La formación señala que, pese a la actualización del 1,5 % de los módulos económicos aprobada en 2026, sigue siendo necesario revisar las compensaciones por las guardias, los desplazamientos, la disponibilidad exigida y los plazos de pago.

Asimismo, VOX se hace eco de las reivindicaciones del Colegio de la Abogacía de La Rioja para actualizar los baremos económicos y adaptarlos a las nuevas actuaciones profesionales.

"No se puede exigir a los abogados que garanticen con su disponibilidad personal lo que las administraciones deben garantizar con medios, financiación y una organización adecuada", sostiene Arnedo.

A través de esta iniciativa, VOX solicita que el Ayuntamiento de Calahorra inste al Gobierno de La Rioja a adoptar, en coordinación con el Colegio de la Abogacía, las medidas organizativas y presupuestarias necesarias para asegurar la continuidad del Turno de Oficio.

La moción reclama también revisar las retribuciones de los profesionales, teniendo en cuenta las responsabilidades y exigencias de las guardias, y garantizar que los pagos se efectúen dentro de los plazos legalmente establecidos. Para Arnedo, el Ayuntamiento no puede permanecer al margen de un problema que afecta directamente a los vecinos de Calahorra y del resto de municipios de su partido judicial.

"Los abogados del Turno de Oficio desempeñan una labor esencial para nuestra sociedad. Merecen reconocimiento, respeto y unas condiciones dignas para ejercer su profesión. Lo que no merecen es que se les haga responsables de solucionar las deficiencias de la Administración", concluye.

VOX reclama una respuesta urgente al Gobierno de La Rioja "para evitar que las dificultades actuales terminen comprometiendo tanto el ejercicio profesional de la abogacía como el derecho de defensa de los ciudadanos".