Vox cuestiona la labor del alcalde de Logroño; "Utiliza la propaganda para intentar tapar su incapacidad de gestión"

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, María Jiménez - JPEG/EUROPA PRESS

"Nos vende una ciudad idílica, mientras los vecinos siguen sufriendo suciedad, abandono y una carga fiscal que prometió aliviar" LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, María Jiménez, ha pedido al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que cambie "su manera de gestionar" la ciudad porque este año ha presentado, de nuevo, "más de lo mismo". Una vez más, "utiliza la propaganda para intentar tapar su incapacidad" de gobernar.

Jiménez ha realizado estas declaraciones tras participar en la primera sesión del 'Debate sobre el Estado de la Ciudad', protagonizada en su totalidad por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Tras la sesión de este lunes, mañana será el turno de respuesta del resto de los partidos representados en el Consistorio.

A juicio de VOX, el PP "y en este caso Conrado Escobar" lo que hace "es utilizar la propaganda" y establecer "una cortina de humo" con la que "simplemente intenta tapar su incapacidad de gestión".

"Nos vende un Logroño idílico, mientras nosotros consideramos que los vecinos siguen sufriendo suciedad, abandono y una carga fiscal que sinceramente hace ya tres años prometió aliviar y a día de hoy los logroñeses no lo estamos notando", ha afirmado Jiménez.

Como ejemplos, ha proseguido, si hablamos de infraestructuras, "la pasarela de Los Lirios o el Monte del Corvo son proyectos que ahí siguen y seguirán tristemente". Con respecto a Logroño 1521, por su parte, "sigue atrapado en esos anuncios que nos ha hecho en estos últimos tres años".

De esta manera, desde VOX piden al alcalde de Logroño que "cambie esa forma de gestionar. No se puede utilizar la propaganda para tapar lo que no haces. Logroño no necesita un alcalde que se venda a sí mismo constantemente cada vez que puede, lo que necesita es un alcalde que realmente cumpla todas y cada una de sus promesas".