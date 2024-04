Vox lleva al Parlamento la necesidad de que los colegios cuenten con cocina propia pero solo logra el apoyo de IU

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha llevado hoy, al pleno del Parlamento de La Rioja, una proposición no de ley para que los colegios de la red pública riojana cuenten con cocina propia, pero sólo ha logrado el apoyo del Grupo Parlamentario Podemos-IU y, por tanto, no ha salido adelante.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, en su defensa de la proposición no de ley, ha señalado cómo, en los últimos años, se ha apostado por un sistema de externalización del servicio de comedor y se han sucedido incidencias en un servicio que atiende a más de 4.000 alumnos y que han sido denunciadas por entidades como la Federación de Padres y Madres.

Para Alda, el sistema actual está "fracasado" y es necesario cambiarlo para que las comidas se elaboren en cocinas propias en los centros. Ha pedido, por tanto "corregir una política errónea".

"Es un error pensar que por subir el menú se va a solucionar el problema, hay que ir más allá", ha visto. Por eso, la proposición no de ley de Vox incide en la necesidad de que la comida se elabore en los propios centros por cocineros y personal especializado.

El Partido Socialista ha notado, en palabras de Teresa Villuendas, cómo la moción no contaba con la participación de las familias, que, para este partido, es "imprescindible".

Bajo ese contexto, ha presentado una enmienda para cambiar el texto y que se analice, primero, con las familias y los centros educativos la posibilidad de "un nuevo modelo de gestión".

No obstante, no ha sido aceptada por Alda, que ha creído que "hay que pasar a la acción" y no ha visto necesario "un proceso de dialogo" cuando "la voluntad de la sociedad es clara".

Desde el Grupo Parlamentario Podemos-IU, Carlos Ollero ha apuntado cómo esta proposición no de ley es "similar" o casi "idéntica" a otras presentadas por su grupo, que "sorprendentemente votó en contra Vox".

No obstante, se ha alegrado de que este partido haya visto que "la mejor manera de prestar un servicio público es la gestión directa". Ha añadido que la comunidad educativa, en su conjunto, está en contra de cómo se gestionan los comedores escolares.

Villuendas también ha recordado cómo su grupo presentó una iniciativa para aumentar el umbral de las becas, así como su cuantía, lo cual fue aprobado. Fue en una iniciativa que también proponía valorar un cambio de modelo, pero esto no se aprobó.

"Urge, junto a la comunidad educativa, analizar un cambio de modelo de gestión más cercano, con productos de proximidad y, a la vez, facilitar que los centros puedan tener cocidas propias", ha añadido.

No obstante, en la iniciativa de Vox ha visto como una "temeridad" que se acuse a la Consejería de Educación de perjudicar la salud del alumnado. Una "critica furibunda" que ha achacado a alguien que no ha gonernado.

A esto ha sumado la necesidad de que el cambio de modelo se dialogue con la comunidad educativa. Por eso no ha apoyado la propuesta de Vox y ha votado abstención.

La 'popular' Pilar Armendáriz ha creído que la gestión directa de los comedores puede conllevar "problemas de logística", y hablar de construcción de cocinas supone un aumento de presupuesto "que no todos los centros pueden asumir".

Ha apostado por confiar en el nuevo servicio, apoyándose en el pliego elaborado por el Gobierno de Gonzalo Capellán. "Tenemos claro que la prioridad del Gobierno es la búsqueda de la mejor de las opciones para que el servicio sea el mejor", ha dicho. "Porque ustedes saben que la gestión está siendo bien llevada votaremos que no", ha explicado.