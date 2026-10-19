Vuelve la ópera a Caja Rioja con Tosca, de Puccini, y Marina, de Emilio Arrieta, y el deseo de atraer al público jóven

Tosca abre este miércoles el ciclo - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tosca (Puccini), como plato fuerte, y Marina (Emilio Arrieta), como novedad, formarán parte de una nueva temporada de Ópera en DVD, de Fundación Caja Rioja y la Asociación de Amigos de la Ópera, con el deseo de atraer al público joven a los encuentros.

Marina nació como Zarzuela, pero se arregló como ópera para poderla cantar en el Teatro Real. Ahora, se podrá disfrutar el 21 de abril del próximo año en el Centro Cultural Caja Rioja de Calahorra cerrando un ciclo que se abrirá este miércoles, 21 de octubre.

Será a las 18:30 horas dentro de un ciclo que quiere "eliminar el prejuicio de que la ópera es algo aburrido, para gente mayor, que es algo tedioso."

"Si mucha gente joven conociera la ópera y, además, las óperas que les ofrecemos son asequibles y muy bien explicadas, surgirían más aficionados", ha señalado Fernando Saez, de la Asociación Amigos de la Ópera.

En rueda de prensa junto al presidente de la entidad, Eduardo Aisa; Oscar Hierro, miembro de la asociación; y la responsable de Cultura de la Fundación, Estela Etayo, ha presentado seis proyecciones, de octubre a abril del 2027, cada una de ellas comentada por los tres representantes de la Asociación de Amigos de la Ópera.

Se trata de Tosca, Hänsel und Gretel, Andrea Chénier, Manon Lescaut, Salome y Marina, novedad este año y, también, la ópera española más representada.

El objetivo de la Asociación Riojana Amigos de la Ópera es divulgar la ópera y ayudar a la gente a que disfrute de ella y que la entienda un poco más.

PROGRAMACIÓN

21 de octubre de 2026. Tosca, de Giacomo Puccini, es uno de los títulos más admirados del verismo italiano, por su brutal intensidad dramática, sus pasiones desbordadas y su memorable trágico final.

Lo más atractivo de esta proyección es que se trata del legendario filme de 1976 dirigido por Gianfranco de Bosio, rodado en los escenarios reales de Roma que indica el libreto (iglesia de Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese y Castel Sant'Angelo). Además, cuenta con un reparto histórico imbatible.

2 de diciembre de 2026. Hänsel und Gretel, de Engelbert Humperdinck. Esta ópera tardorromántica alemana combina la ternura y misterio de los cuentos de los hermanos Grimm con una rica orquestación de influencia wagneriana y figura entre las óperas más representadas en el mundo. Es una producción moderna (grabada en vivo en la Ópera de Viena en 2015) bajo la prestigiosa dirección musical de Christian Thielemann.

20 de enero de 2027. Andrea Chénier, de Umberto Giordano, es la obra cumbre de este compositor verista y uno de los dramas históricos más potentes de la ópera.

Ambientada en la Revolución Francesa, sigue los pasos del poeta real André Chénier, desde su inicial apoyo a la revolución, hasta su ejecución final en la guillotina durante el 'Reinado del Terror' de Robespierre, todo ello a través de las pasiones de un triángulo amoroso perfecto. La versión de la Royal Ópera House es espectacular y cuenta con el atractivo del gran tenor Jonas Kaufmann que borda el papel.

17 de febrero de 2027. Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, es el primer gran triunfo de Puccini, que demostró al mundo su incomparable genio para retratar la psicología femenina y las pasiones amorosas.

Nos retrata "a la italiana" al icónico personaje de Manon creado por el Abate Prévost, apasionada, voluble y a la postre fatal. Puccini sitúa el último trágico acto en el desierto de Luisiana con la desoladora muerte de Manon, cantando su impresionante aria "Sola, perduta, abbandonata". La versión cuenta con un elenco imbatible y la excelencia del director Giuseppe Sinopoli.

17 marzo 2027. Salome, de Richard Strauss es una obra maestra del expresionismo vanguardista de comienzos del siglo XX. Estamos ante una obra sensual, psicológica y musicalmente revolucionaria, que supuso un formidable escándalo el día de su estreno.

La versión que ofrece el ciclo es una grabación de la Royal Opera House de Londres con la magistral dirección de escena de Peter Hall y la impresionante soprano Maria Ewing, famosa por la magnética, intensa y atrevida interpretación del personaje.

21 abril 2027. Marina, de Emilio Arrieta es la segunda incursión de nuestras temporadas en el patrimonio lírico nacional (después de Luisa Fernanda). Marina es la ópera española por excelencia y, de lejos, la más representada.

Estrenada en 1855 como zarzuela, fue adaptada como ópera por el compositor, a petición del famoso tenor Enrico Tamberlick, para ser estrenada en el Teatro Real.

De corte italianizante, con incursiones en el más puro belcanto, contiene alguno de los más famosos fragmentos de la lírica española. Excelente versión del Teatro de la Zarzuela con algunas de las mejores voces españolas de ópera.