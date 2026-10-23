La XIV Gran Recogida aspira a superar los 175.000 kg de alimentos y hace un llamamiento para contar con más voluntarios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de La Rioja prepara ya su 'XIV Gran Recogida 2026' que se celebrará los próximos días 13,14 y 15 de noviembre. Una nueva oportunidad para ayudar a los que más lo necesitan y que, en esta edición, cuenta con un padrino de excepción, el seleccionador riojano de fútbol, Luis de la Fuente.

Aunque no ha podido estar presente en la rueda de prensa, Luis de la Fuente ha querido dirigirse, mediante un video, a la sociedad riojana: "Hay gestos que cuestan muy poco pero valen mucho. Por eso, os invito a participar en la Gran Recogida, una muestra de solidaridad que se traduce en un apoyo real para miles de personas. Demostraremos, otra vez, que juntos podemos hacer cualquier cosa".

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, Juan Carlos Fernández Ferraces, y el vicepresidente de la entidad, José Manuel Pascual-Salcedo, han presentado esta nueva edición haciendo también un llamamiento a la sociedad riojana tanto para ser donantes de alimentos como voluntarios. La entidad estima que aún se necesitan alrededor de 460 personas que puedan ayudar a recoger los alimentos en los lugares establecidos para el evento.

Como ha recordado Fernández Ferraces, en el año 2025, el Banco de Alimentos de La Rioja distribuyó un total de 1.008.215 kilogramos y atendió a 10.453 personas a través de 75 entidades. Por ello, afirma, "la gran recogida es una acción solidaria importantísima para nuestra entidad".

Además, de esa cifra, un total de 167.840 kilogramos, aproximadamente el 17% de la actividad, fueron recogidos en esta acción solidaria.

UN "RETO"

A partir de ahí, el Banco de Alimentos se marca el reto de llegar hasta los 175.000 kilogramos. "No nos cabe la menor duda de que el éxito estará garantizado siempre que la sociedad riojana esté ahí". Entre los alimentos con más demanda se sitúan; Lacteos, productos que no sean perecederos, cereales... además hacen un especial llamamiento para poder donar productos para los más pequeños.

La Gran Recogida de Alimentos es una gran oportunidad para que los ciudadanos riojanos "contribuyan a luchar contra la lacra de la pobreza alimentaria. Un pequeño gesto, al frente de nuestra compra familiar pensando en otros y donar esa cantidad o bien en alimentos o en dinero -que se transforma íntegramente en alimentos- se convierte en una acción solidaria que permite alimentar a más de 10.000 personas todos y cada uno de los días del año".

Como ha indicado, esta acción "transforma alimentos en vida para las personas con mayores carencias en nuestra comunidad autónoma".

Por su parte, el vicepresidente de la entidad ha asegurado que, en este año, "seguro que conseguimos el reto planteado. Es asumible y frente al problema de pobreza y la necesidad alimentaria de una parte de la población, la gran recogida es un evento clave que permite la lucha de la sociedad riojana contra esta lacra".

En esta edición un total de 66 establecimientos riojanos participarán en la gran recogida. Serán 14 en La Rioja Alta, 39 en La Rioja Media y 13 en La Rioja Baja.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Además y para dar a conocer esta acción entre la sociedad, la entidad saldrá a la calle los próximos días 6, 7 y 8 de noviembre en tres puntos claves de Logroño para informar de la campaña, los días, los horarios y los establecimientos adheridos. Los dos primeros días estarán en Gran Vía con Daniel Trevijano, en la calle de Portales (a la altura de la Plaza del Mercado) y en la Plaza Primero de Mayo. Por último, el domingo se situarán en el Mercadillo de Las Norias.

Toda la información de la Recogida estará también en la web de la entidad (https://www.bancodealimentosdelarioja.org/).