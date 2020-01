Las XXIV Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra tendrán lugar del 20 al 26 de abril

Publicado 15/01/2020 14:06:57 CET

CALAHORRA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las XXIV Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra se celebrarán del 20 al 26 de abril de 2020, tal y como vienen señaladas en el cartel anunciador de este evento que es "uno de los más importantes del calendario turístico y cultural de esta ciudad riojana", tal y como aseguran desde la organización.

El Ayuntamiento vuelve así a organizar las jornadas con una duración de una semana exacta y no en diez días que se venía haciendo las últimas ediciones.

El cartel, que se llevará a la Feria Internacional de Turismo que tendrá lugar en Madrid la semana que viene, no ha sido elegido por concurso sino por encargo directo y se trata de una creación en la que han colaborado Carolina Celorrio y Leo Muñoz. Celorrio pertenece al estudio creativo The New Art y Muñoz es un reconocido fotógrafo de Calahorra de la empresa '5con6' y fundador de la Asociación Fotográfica de Calahorra (Asfocal).

La imagen de este año huye de los diseños realizados digitalmente en ordenador. Muy al contrario, la fotografía del cartel recoge la imagen de varias verduras y hortalizas realizadas con tiras de papel enrollado en distintos colores que forman una coliflor, dos pimientos, otros dos espárragos, una alcachofa y un tomate.

Otra novedad es que, a modo de prueba, el cartel se ha impreso en dos modelos; uno con fondo amarillo y otro con fondo gris claro, pero no convivirán los dos sino que aún ha de elegirse cual será el definitivo.

Se trata de elementos palpables; manualidades que los creadores han llevado a la rueda de prensa en la que también ha estado presente como representante del Ayuntamiento organizador el concejal Esteban Martínez.

El edil ha comentado que el cartel y su ejecución "se puede interpretar como un homenaje al mimo y la paciencia de nuestros agricultores", mimo y paciencia que ha sido también necesaria para formar, poco a poco y con habilidad las diversas formas con las tiras de papel enrollado en espiral.