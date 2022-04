'Yo elijo su cole' pide "diálogo real" al Ejecutivo de Andreu ante "la discriminación que sufre" la red concertada

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja 'Yo elijo su cole' ha criticado una vez más "la falta del diálogo" que existe con el Ejecutivo de Concha Andreu así como con su consejero de Educación, Pedro Uruñuela, y exige "que se sienten con nosotros a escuchar las preocupaciones, problemas y demandas de la escuela católica concertada".

Ante esta falta de diálogo, además, se concentrarán esta tarde (a partir de las 16,15 horas) frente al Riojaforum de Logroño donde está prevista la inauguración del VII Congreso Estatal de Convivencia (el quinto que La Rioja acoge en esta primera mitad del año en materia educativa) y que contará con la presencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Desde la propia Plataforma, su portavoz, Ana Isabel Preciado, lamenta también "la falta de voluntad de acuerdo" del Gobierno riojano y ha invitado a "todos aquellos miembros de la comunidad educativa que así lo deseen expresen esta tarde su malestar por el trato discriminatorio que recibe esta escuela" desde el comienzo de la actual legislatura.

Ana Isabel Preciado ha criticado además las últimas palabras del consejero de Educación "cuando nos acusó de mentir achacándonos cifras o comentarios que nosotros no hemos dicho". En concreto, ha explicado, "si leen nuestras propuestas nosotros no hablamos de cifras como dijo ayer el consejero al decir que miles de familias se han quedado sin poder elegir su centro. Una muestra más de que no leen nuestras propuestas ni demandas".

Ante ello "les exigimos que restablezcan la dinámica de diálogo y negociación real con el sector y que dirijan sus esfuerzos a mejorar la calidad del servicio de educación que todos los alumnos y familias riojanas merecen con independencia de la red elegida".

"TENEMOS MUCHOS PROBLEMAS QUE ESTÁN SIN RESPUESTA"

Como ha explicado en una rueda de prensa, la red concertada "tiene muchos problemas que están sin respuestas" como, por ejemplo, "un proceso de escolarización injusto, una financiación desigual o trato discriminatorio hacia los estudiantes, familias y docentes de la educación concertada".

Además, prosigue, el proceso de admisión "ha sufrido un cambio que no garantiza el derecho de elección de red educativa por parte de las familias. La planificación escolar se realiza desoyendo sus demandas y hay familias que no pueden acceder a un centro católico concertado aunque así lo quieran. Este tema ha sido especialmente notorio en las localidades de Santo Domingo y Alfaro", ha destacado.

Desde la Plataforma critican también que "aquellas familias afectadas han solicitado reunirse con el consejero pero sus peticiones han sido desoídas por escrito por Pedro Uruñuela con absoluta falta de sensibilidad y de rigor en su argumentación".

Por todo ello, lamenta "se rechazan nuestras propuestas, se hace oído sordos a lo votado y no se responde a las peticiones manifestadas en los órganos establecidos como en la Oficina de Escolarización Permanente". Además, prosigue, "nuestras propuestas en el Consejo Escolar de La Rioja son sistemáticamente rechazadas".

También afean al Gobierno riojano que "la mesa sectorial de la enseñanza concertada lleva seis meses sin reunirse y seguimos sin respuesta".

En materia de financiación, ha destacado, "la red concertada se aqueja de un déficit que se agudiza con el Gobierno de Andreu, algo que limita la calidad del servicio educativo que la administración debe proveer a todos los riojanos y con los mismos recursos humanos y materiales".

Por todo ello, "denunciamos el trato de los alumnos y familias riojanas que eligen un centro de educación concertada" algo que, según las palabras de la portavoz, "ya se vio con la pandemia cuando se incrementó un 5 por ciento al plantilla en los centros públicos para contratar a más de 220 profesores para reforzar la educación mientras que a la red concertada solo llegaron 4, aun así y como siempre la concertada ha resuelto por igual esa situación de pandemia".

TRATO "DISCRIMINATORIO"

Así las cosas, prosigue, "este trato discriminatorio también lo padecen los docentes que, durante la legislatura de Andreu, no han visto mejoradas sus condiciones laborales, ni se han homologado sus retribuciones, ni se les aplica los tramos de carrera profesional ni tampoco los complementos de docentes la reducción de carga lectiva".

Por todo ello, finaliza, "esta tarde participaremos en una concentración con la que esperamos que el Gobierno de La Rioja reaccione y nos convoque porque solo queremos diálogo".