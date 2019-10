Demarta (The New York Times) cree que el futuro del periodismo está en el modelo de suscripción por contenido de calidad

Publicado 16/10/2019 14:34:03 CET

Encuentro con Jean Christophe Demarta, vicepresidente de The New York Times, organizado por Dircom con el CEU - DIRCOM

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente global de publicidad de 'The New York Times', Jean Christophe Demarta, ha defendido este miércoles 16 de octubre que el futuro del periodismo no puede estar en la publicidad, sino en el modelo de suscripción de contenidos de calidad.

Demarta se ha expresado así durante un encuentro organizado por la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), en colaboración con Universidad CEU San Pablo, que ha cedido sus instalaciones de Madrid para acoger el evento, que ha sido conducido por Eduardo Bartolomé, vicepresidente de Dircom y director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Siemens.

En su intervención, Jean Christophe Demarta ha destacado que en 2019 la cabecera estadounidense cuenta con 4,7 millones de suscriptores de pago y con una audiencia global de 160 millones. En este contexto, el directivo de 'The New York Times' ha apuntado que el objetivo es alcanzar los 10 millones de abonados en el año 2025.

Así, Demarta ha afirmado que es un "mito" que la publicidad digital, por sí sola, puede sostener el periodismo de calidad, y ha señalado que también fue un "mito conveniente" afirmar que Google y Facebook tenían la culpa de las dificultades de la industria.

Asimismo, el directivo de 'The New York Times' ha apuntado que cualquier empresa de medios que no encuentre su propia solución de financiación digital y que ya no pueda reponer audiencia "no tiene un futuro a largo plazo". También ha señalado que, entre las condiciones necesarias para el éxito, se encuentran el "compromiso y suscripciones".

"En 2017, el mercado empezó a reconocer que un cambio de modelo económico para un medio de información basado en la suscripción de contenidos de calidad era necesario y que la información gratuita no tenía sentido", ha subrayado Demarta.

De esta forma, ha hecho hincapié en la importancia de la innovación tecnológica y ha abordado las posibilidades que ofrece el 'branded content' --contenidos vinculados a una marca--, cuyas claves son: mantenerse fiel a la promesa de marca, crear historias que se adapten a las plataformas; que sea interesante y visual; que las cosas se muevan, y la interacción.

Por otro lado, Demarta ha incidido en que uno de los problemas que sufren el periodismo y los medios son las conocidas como 'fake news', contra las que el 'The New York Times' lucha a través de la verificación de datos. "Es muy difícil y complicado hablar de este tema. Incluso nosotros mismos, como medio, hemos sido calificados de 'fake news'", ha reconocido.

En relación con 'The New York Times', Jean Christophe Demarta ha destacado que la cabecera cuenta con unos profesionales "increíbles", que hacen un duro y, a veces, peligroso trabajo para ofrecer las "mejores historias". Además, ha recordado que hay noticias e información en todo el mundo, pero no siempre es libre e independiente.

"Los periódicos no morirán cuando lo hagan sus actuales lectores, pero hay que sumar jóvenes periodistas con visiones nuevas a las redacciones", ha zanjado el vicepresidente global de publicidad de 'The New York Times'.

Por su parte, el vicepresidente de Dircom y director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Siemens, Eduardo Bartolomé, ha puesto de relieve que 'The New York Times' es "uno de los líderes mundiales de la industria de los medios de comunicación". El acto ha contado con más de un centenar de asistentes, entre directivos y estudiantes de periodismo de la propia universidad CEU San Pablo.