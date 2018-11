Doce universidades participarán en un torneo de debate sobre los jóvenes, en el Congreso Católicos y Vida Pública

Publicado 13/11/2018 20:10:06 CET

Unos 90 jóvenes de 12 universidades punteras españolas, públicas y privadas, participarán el próximo sábado 17 de noviembre en un torneo de debate en torno a la pregunta '¿Es esta generación mejor que las anteriores?', en el marco del XX Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que se celebra bajo el lema 'Fe en los jóvenes'.

El torneo de debate tendrá lugar en el Campus de Montepríncipe del CEU y reunirá a equipos de: la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III, la Complutense, la Universidad de Granada, la Universidad Francisco de Vitoria, la Politécnica de Madrid, la Pontificia de Comillas, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad CEU San Pablo, el CEU Cardenal Herrera, la Universitat Abat Oliba CEU y la Fundación CEU San Pablo Andalucía.

Según han explicado los organizadores del Congreso, se trata de una de las novedades de esta edición y consistirá en un debate por equipos de las diferentes universidades, que tendrán que defender la postura del sí o del no, que les será asignada por sorteo, ante la pregunta previamente formulada que en este caso versa sobre el papel de los jóvenes en la sociedad actual.

La XX edición del Congreso Católicos y Vida Pública se prolongará durante tres días, desde el próximo viernes 16 hasta el domingo 18 de noviembre y profundizará en "el protagonismo que deben asumir los jóvenes en la sociedad, escuchar sus inquietudes y necesidades, y hacerles partícipes en la construcción de un mundo mejor".

"Lo importante es lo que digan los jóvenes hoy", ha subrayado el presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón, este martes 13 de noviembre en un encuentro con periodistas. En este sentido, ha invitado a escucharles en lugar de tratar de decirles lo que tienen que hacer.

DEJA FUERA EL TEMA POLÍTICO

Además, el director del Congreso, Rafael Ortega, ha precisado que en esta ocasión han decidido no invitar como ponentes a responsables de ningún partido porque querían "dejar fuera el tema político" ya que "los protagonistas tenían que ser los jóvenes".

En este sentido, también ha descartado que se aborden durante el congreso temas de actualidad como la exhumación e inhumación de los restos de Franco o las inmatriculaciones, ya que no hay programado ningún debate sobre estas cuestiones.

Rafael Ortega ha explicado que se trata de un Congreso "hacia fuera". En palabras del presidente de la Fundación San Pablo CEU y de la ACdP, se trata de "una cita anual" que nació para que los católicos pudieran confrontar sus visiones e inquietudes sobre los temas de cada momento y, al mismo tiempo, "decir a la sociedad que los católicos no son irrelevantes".

El Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo acogerá las sesiones del viernes 16 y del sábado 17 en las que participarán, entre otros, el periodista italiano y colaborador en la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos celebrado el pasado mes de octubre en Roma, Filippo Passantino; o el obispo auxiliar de Madrid, el prelado más joven de España, Jesús Vidal.

REDES SOCIALES Y SERIES DE FICCIÓN

Además, se tratarán en diferentes mesas redondas cuestiones de actualidad como el uso de las redes sociales y su impacto entre los adolescentes, testimonios reales de inclusión social y de compromiso con los más necesitados, la relación entre nietos y abuelos, el servicio vocacional a la Iglesia o el impacto del mundo audiovisual y de la ficción entre la juventud.

El compromiso de los jóvenes también tendrá su reflejo en la proyección del vídeo realizado por CEUMEDIA 'Rebeldes', que acercará a los espectadores a la realidad de unos jóvenes creyentes a los que les duelen las injusticias que sufren las personas más desfavorecidas. También se realizará una actividad de voluntariado que consistirá en una visita a los Hermanos de San Juan de Dios para acercarse a la realidad de las personas sin hogar.

El domingo 19, el Congreso se trasladará al Campus de Moncloa de la Universidad CEU San Pablo. La última sesión del congreso incluirá la celebración de una eucaristía oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y la ponencia de clausura 'Comunicar la esperanza', que impartirá el Consejero Delegado de Rome Reports TV, Antonio Olivié.

En el marco del Congreso se ha organizado también un 'Punto Digital Católico', un espacio de "encuentro y aprendizaje entre las nuevas tecnologías y el cristianismo" para generar, compartir y debatir ideas, así como contar con testimonios de casos de éxito en Twitter, aplicaciones móviles, YouTube, etcétera.

LOS CURAS ROCKEROS Y LOS RAPEROS NFTW

Como en anteriores ediciones, el Congreso organizará de forma paralela el Congreso Juvenil, en el marco del cual se ha organizado un concierto que contará con las actuaciones en directo de grupos como 'La voz del desierto' --el grupo de sacerdotes rockeros-- o los raperos NFTW (Not From this World).

También se acogerá a los más pequeños a través del Congreso Infantil, con diversas actividades diseñadas para ellos por la dirección y profesorado de los colegios CEU San pablo Montepríncipe y CEU San Pablo Sanchinarro.