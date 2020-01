El doctor Mario Alonso Puig reafirma la importancia de la educación: "Hace florecer la grandeza de las personas"

Publicado 22/01/2020 17:26:40 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cirujano y experto en motivación, Mario Alonso Puig, ha participado en una charla, organizada por el CEU San Pablo Claudio Coello, en la que ha defendido la importancia que tiene la educación a la hora de "potenciar" a los más jóvenes.

"En todos nuestros hijos hay potencial. La educación debe hacer florecer la grandeza de todo ser humano", ha asegurado Puig ante la atenta mirada de los padres que han acudido a la cita. Además, ha afirmado que ningún ser humano está llamado a la mediocridad y ha animado a los padres a confiar y gestionar con tranquilidad la educación de sus hijos. "No hay una persona sin un don especial, en todo ser humano hay potencial. Para poder crear hay que creer", ha reconocido.

Durante su intervención, y a modo de reforzar su discurso, Alonso Puig contó una historia de un águila que creía ser una gallina para explicar que los seres humanos se han olvidado de quienes son en realidad.

"Hemos adoptado una nueva identidad que, como no se corresponde con nuestra realidad, nos deja siempre, con una sensación de vacío interior. Nuestro mundo personal y social está lleno de deberías, no deberías, de tendrías y no tendrías. Todas estas exigencias tienen sentido cuando uno se contempla a sí mismo como defectuoso, pero no tienen sentido cuando comprende que lo que está más allá de la identidad aparente es una esencia llena de inteligencencia o grandeza", ha relatado Alonso Puig.