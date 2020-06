Microsoft y CEU se alían para potenciar la formación en competencias digitales y anuncian un grado en IA

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Microsoft y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU han firmado un acuerdo estratégico de colaboración para el impulso de la formación en competencias digitales y han anunciado la incorporación del primer Grado de IA powered by Microsoft a la oferta educativa de las tres Universidades: CEU San Pablo en Madrid, CEU Cardenal Herrera en Valencia y Abat Oliba CEU en Barcelona.

La alianza, rubricada por Chris Bunio, director mundial de Universidades de Microsoft, y Javier Tello, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, también incluye la digitalización de la entidad educativa, con la incorporación de la plataforma Office 365 para Educación y de la herramienta Microsoft Teams para mejorar la comunicación y colaboración de alumnos, docentes y personal de administración y servicios.

Según un reciente estudio de LinkedIn, el puesto de 'Especialista en Inteligencia Artificial' ocupa el primer puesto en cuanto a demanda de talento por parte de las empresas pero ante la escasez de este tipo de profesionales en el mercado, la Universidad debe adecuarse, no solo en la forma de enseñar, sino también en el contenido curricular. Por ello, las tres Universidades del Grupo Educativo CEU se han unido a Microsoft en la creación del primer Grado de IA powered by Microsoft.

Se trata de un programa de tres años de duración, que crea un itinerario que permitirá a los estudiantes cursar una carrera profesional en torno a esta tecnología disruptiva y con enorme demanda en el mercado laboral, como detallan sus impulsores.

"Formar a una generación de profesionales en Inteligencia Artificial es un desafío urgente y una oportunidad increíble. Estamos encantados de poder colaborar con una institución educativa como el CEU que, gracias a la creación de este Grado especializado, se convierte en la primera Universidad en todo el mundo en generar un programa de 3 años en materia de Inteligencia Artificial en colaboración con Microsoft", señala el director mundial de Universidades de Microsoft, Chris Bunio.

El Grado de IA powered by Microsoft aborda los fundamentos de la Inteligencia Artificial, la plataforma de Azure, con dos certificaciones de especialización, y la programación básica y avanzada para IA, con el lenguaje Python en el primer curso.

En el segundo curso, se profundizará en Machine Learning y con varias certificaciones importantes, como la de Data Scientist (Científico de Datos) o Data Engineer (Ingeniero de Datos). Además, se estudiarán los contenidos básicos y avanzados de la escuela oficial de IA de Microsoft sobre temas de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural o robótica, entre otros.

En el último curso, se estudiarán materias más complejas, como el desarrollo de soluciones avanzadas de Deep Learning con redes neuronales, que han demostrado ser muy efectivas, así como la obtención de certificaciones de más alto nivel, como la de Arquitecto de Soluciones de IA de Microsoft. Se trata de certificaciones muy demandadas en el mercado laboral y con pocos profesionales que las posean.

Asimismo, el programa incluye aspectos relacionados con cómo esta tecnología puede ser la palanca impulsora de futuro a nivel empresarial, cómo proceder para introducirla en el ámbito de los negocios en cualquier área, tanto en empresas como en instituciones públicas, y algo importante como la ética en la aplicación de la IA.

"Este programa refuerza el compromiso del CEU con las profesiones del futuro, contribuyendo al crecimiento de ambas regiones", afirma el director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello, quien ha resaltado la importancia de poner el foco de las nuevas tecnologías y, en particular, de la IA, en la dignidad de la persona, en la preservación de la justicia, en la solidaridad y la no discriminación, en concordancia con la iniciativa del Vaticano 'Rome Call for AI Ethics' a la que se adhirió Microsoft. De hecho, el CEU está desarrollando un marco de relación y futura colaboración con el Centro de Cultura Digital del Estado Pontificio.

DESDE ENERO DE 2021

El programa se impartirá online, complementado con un enfoque de aprendizaje basado en retos (Challenge-Based-Learning), que proporciona un marco efectivo para el aprendizaje, al tiempo que diseña soluciones para desafíos del mundo real. Además, se contará con un aula temática, donde podrán acudir los estudiantes para resolver sus dudas y colaborar con otros compañeros en la resolución de los desafíos planteados en cada módulo.

El Grado el IA powered by Microsoft comenzará en enero de 2021 como parte de la oferta formativa de las tres Universidades CEU. Aunque el programa arrancará ese mes, se espera lanzar en noviembre un módulo piloto. Todos los estudiantes en el programa obtendrán experiencia práctica en el mundo real, con tecnología y herramientas líderes en Inteligencia Artificial.

"Mediante este nuevo Programa desarrollado entre el CEU y Microsoft, las Universidades CEU están facilitando el camino para que los alumnos puedan convertirse en los profesionales altamente capacitados que requieren las organizaciones", explica la rectora de la Universidad CEU San Pablo y Directora de Universidades CEU, Rosa Visiedo.

"Estamos entusiasmados por colaborar con Microsoft y fomentar el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes, proporcionándoles las herramientas necesarias para convertirse en los pioneros del siglo XXI", concluye.