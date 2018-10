Unas 200 firmas nacionales e internacionales se dan cita en MOMAD Shoes para presentar colecciones otoño-invierno

Publicado 04/03/2018 18:32:25 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 personas han visitado este fin de semana MOMAD Shoes, el Salón Internacional de Calzado y Accesorios, en su quinta edición, en la que unas 200 firmas nacionales e internacionales se han dado cita en Ifema para presentar sus colecciones para el Otoño-Invierno 2018/2019.

En declaraciones a Europa Press, el director de MOMAD Shoes, Jaime de la Figuera, ha valorado este "punto de encuentro entre industria y comercio" de manera "positiva", con la mirada ya puesta en "cómo deben ser las próximas ediciones".

Uno de los puntos en los que más ha incidido esta edición ha sido en la "internacionalización de la moda española". Para ello, MOMAD Shoes ha contado con compradores de más de 10 países, con un "marcado acento de Latinoamérica", todo ello con el objetivo de "difundir" los productos 'Made in Spain'.

MÁS DE 200 FIRMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Entre las más de 200 marcas que los visitantes han podido encontrar en esta quinta edición destacan firmas ya asentadas en la industria española como 'Pons Quintana', 'Gioseppo', 'Xti' o 'Hannibal Laguna'.

La Brand Manager de 'Hannibal Laguna', Pilar Sanchiz, ha querido adelantar cuáles van a ser las tendencias de la firma para la próxima temporada, destacando "una amplia colección en tejidos" como el "escocés combinado con tachas" o el "tejido de brocados". Para Sanchiz, que Hannibal Laguna esté presente en MOMAD Shoes es "muy importante" ya que se trata de un "escaparate para captar nuevos clientes dentro del ámbito nacional".

Pero la feria no ha acogido sólo a marcas tradicionales del sector, sino que nuevas firmas también han tenido espacio para darse a conocer y mostrar sus propuestas. Tanto Carlos Adams, fundador de 'A1 by Carlos Adams', como Clara Alfaro, fundadora de '5yMedio', ambos ganadores del segundo Concurso de Talentos #MOMADTALENTS de MOMAD Shoes, han podido presentar a la industria de la moda sus colecciones, la primera creada para potenciar una "marca de snakers hecha en España" y la segunda dirigida a la "mujer real" que está todo el día "de paseo por la calle y que no puede llevar una altura de tacón superior a cinco centímetros y medio".

EL CAMINO HACIA EL CALZADO SOSTENIBLE

Otra de las grandes protagonistas de esta quinta edición ha sido la moda sostenible. Según la coordinadora e impulsora del proyecto de Moda Sostenible de MOMAD, Susana Vela Covisa, el objetivo es "integrar la moda sostenible en el canal de moda tradicional". Esta iniciativa surge con una finalidad de "divulgación e información" para que los consumidores tengan opciones de comprar ya sea moda tradicional o sostenible.

Además, la feria ha contado también desfiles diarios en la pasarela MOMAD Catlwalk, entre los que ha destacado el de calzado infantil, realizado en colaboración con la Fundación de Síndrome de Down de Madrid.